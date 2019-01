Javier Sánchez Serna, tras la salida de Errejón: "Urralburu debe acelerar el proceso de confluencia con IU y EQUO en Murcia"

Íñigo Errejón se alía con Manuela Carmena. Así lo publicó la regidora de la capital a través de sus redes sociales la mañana del jueves 17 de enero. Se presentará para presidir la Comunidad de Madrid con la marca 'Más Madrid', ajena a Podemos. Desde entonces, la formación morada ha salido a la palestra, criticando la acción de Errejón, que coincidió en fecha con el quinto aniversario del partido morado que, junto con Pablo Iglesias y otros representantes, pusieron en marcha allá por 2014.

"Es evidente que estamos viviendo horas difíciles" narra Javier Sánchez de la Serna, diputado en el Congreso por Murcia, tras la nueva escisión de la izquierda que se lleva por delante a uno de los dirigente más mediáticos. Sobre la posibilidad de que la marca 'Más Madrid' pueda extenderse, el diputado tiene claro que en la Región de Murcia "nadie va a seguir los pasos": "Aquí hay un compromiso con lo que decidieron los inscritos en las asambleas que convocamos hace unos meses. Tanto en la Comunidad como en los muncipios iríamos con la marca Unidos Podemos".

Asimismo, Serna expresa que el secretario general de la formación morada a nivel regional, Óscar Urralburu, "siempre ha demostrado lealtad con la dirección estatal de Podemos". "Creo que debe acelerar el proceso de confluencia con IU y EQUO para despejar muchas dudas en Murcia. No creo que nadie plantee otro escenario que no sea ese".

"Si no conseguimos levantar candidaturas potentes en la Región de Murcia y municipios nos puede llegar a gobernar el pacto del tripartito reaccionario", defiende Javier Sánchez Serna

Por otra parte, el diputado señala que los inscritos eligieron que la confluencia fuera Unidos Podemos, "pese a que Errejón considere que ese espacio no le parece suficiente. "Tanto en la Comunidad de Madrid como en Murcia, alrededor de un 90% votó que fuéramos alianza con fuerzas progresistas hermanas como IU y EQUO.

"Seguiremos el mandato de los inscritos"

Serna respeta la decisión de Íñigo Errejón: "Creo que es legítimo porque en política uno no está atado para siempre a un proyecto colectivo". No obstante, se muestra sorprendido por las formas, que considera que no fueron del todo adecuadas. "Fue una noticia de última hora que no avisó ni a la dirección del partido ni a sus compañeros del Congreso".

En este sentido, el diputado por Murcia critica que el foco mediático se sitúe, una vez más, "en las disputas internas en lugar de hablar del trabajo que estamos haciendo en las instituciones y de todos los logros que han conseguido las administraciones del cambio".

Asimismo, Serna señala que fue la asamblea de Vistalegre II la que decidió qué rumbo tomaba el espacio del cambio en la legislatura actual. "Seguiremos con el mandato de los inscritos que nos han dicho de salir a ganar el próximo ciclo electoral en confluencia con las fuerzas aliadas, Izquierda Unida (IU) y EQUO, además de las confluencias territoriales". Sobre la cuestión de si Errejón sigue siendo, o no, parte de la formación morada, el diputado murciano lo tiene claro: "Se ha ido en el momento que dice que no se va a presentar con las siglas Podemos".

Con respecto a 'Mas Madrid', Serna indica que lo difícil para Íñigo será explicar cuáles son las diferencias con respecto a encabezar una listas de Podemos. "No sé muy bien en qué no está de acuerdo en el trabajo que estamos realizando en el Congreso. Estamos llegando a muchos acuerdos con el PSOE como se está viendo en la tramitación de los presupuestos generales".

Con todo, el diputado por Murcia cree que se debería haber pasado el ciclo electoral para luego convocar un "Vistalegre III" en el que debatir la situación política interna del partido. "Creo que esta decisión va a desilusionar a mucha gente".