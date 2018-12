La oposición, sobre PAS tras su absolución: "Sigue gobernando Murcia a través de un presidente pinganillo e inepto"

La absolución del expresidente murciano, Pedro Antonio Sánchez (PAS), por el caso Pasarela ha provocado la reacción de los partidos Ciudadanos, Podemos y el PSRM. A día de hoy, el expolítico popular sigue procesado en las tramas Púnica y Auditorio, por las que se vio obligado a dimitir debido a la presión de la oposición en abril de 2017.

Por un lado, el vicesecretario general y portavoz del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, ha declarado que "es una pena que el PP siga en su línea, en la de actuar de forma hipócrita y la de no reconocer que Pedro Antonio Sánchez estaba hasta las cejas" y ha recordado que al expresidente "no le quedaba otra salida que dimitir".

En esta línea, Lucas ha afirmado que el actual presidente de la Comunidad Aútonoma, Fernando López Miras, es un presidente "pinganillo e inepto" y que Pedro Antonio Sánchez "sigue gobernando Murcia". También, el político socialista ha incidido en que "al PP no le puede salir tan barata la corrupción ni reírse de todas las murcianas y murcianos".

Por el contrario, Ciudadanos no ha querido entrar a valorar la absolución; sin embargo ha recordado que esto "no ha cambiado nada" y sigue procesado por la trama 'Auditorio' y 'Púnica': "Presionamos para que dimitiera por la ruptura de nuestras líneas rojas". También, el grupo naranja ha destacado que su imputación en el caso Pasarela se produjo después de su renuncia y "no tienen que pedir perdón a nadie", ha afirmado Ciudadanos a eldiario.es.

Por otro lado, desde el grupo regional de Podemos, a través de su portavoz parlamentario Óscar Urralburu, han manifestado su indignación con el caso: "El expresidente ha sido absuleto por el atajo que le procura la ley que el Partido Popular hizo a su antojo".

En este sentido, Urralburu ha señalado que el gobierno de Mariano Rajoy ha acomodado a sus propios intereses la Ley de Enjuiciamiento criminal, porque "sabía lo que se le venía encima, y el primer beneficiado de esos privilegios ha sido Pedro Antonio Sánchez", han informado desde la formación morada.

Asimismo, el portavoz ha subrayado que el expresidente se ha librado del juicio "no porque sea inocente, sino porque se han superado los plazos irreales e imposibles de cumplir, diseñados por el propio Partido Popular". Además, ha recordado que a Pedro Antonio Sánchez todavía le quedan las causas pendientes de Auditorio y de la Púnica.