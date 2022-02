La Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes absorbe Cultura para zanjar la crisis entre el Gobierno y sus socios de Vox

La Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes, liderada por el popular Marcos Ortuño, finalmente asume este martes el control de la cartera de Cultura, tal y como adelantó esta redacción el pasado viernes. La crisis entre el Gobierno regional y sus socios termina con la consejería de Educación, dirigida por la diputada díscola de Vox, Carmen Campuzano, dividida en dos. Una polémica que supuestamente habría comenzado con un cese frustrado y una supuesta rivalidad con uno de sus compañeros de escaño, Francisco Carrera.

Campuzano fulminó el pasado martes al director general del Instituto de Industrias Culturales (ICA), José Ramón Palazón, a través de una carta en la que argumentaba su destitución por "la falta de confianza generada por diferentes actuaciones muy graves acometidas en los últimos meses". El cese precisaba la ratificación de sus compañeros en el siguiente Consejo de Gobierno: un apoyo que no se hizo efectivo hasta el viernes pasado. La decisión hizo saltar las alarmas ante la discrepancia del equipo del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, con la titular de Educación.

El Ejecutivo regional, se apresuró a descartar los rumores de que la consejera fuera abandonar el área de Educación, aunque no haya pasado lo mismo, finalmente, con Cultura. Tras el Consejo de Gobierno celebrado el pasado jueves, no obstante, evitaron pronunciarse al respecto del cese frustrado de Palazón. "No hemos hablado nada sobre ese tema, la relación de todos los consejeros funciona perfectamente", señaló la consejera portavoz, Valle Miguélez. "En ningún momento se ha abordado, no ha habido ningún tipo de perturbación y la relación con Mabel (Campuzano) es buena, no hay discrepancias con sus actuaciones al frente de la Consejería".

Ante las presiones, Campuzano finalmente cedió el viernes Cultura a la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes, liderada por el popular Marcos Ortuño. Por otro lado, el Gobierno regional finalmente ratificó el cese de Palazón, que dejará de estar al frente del ICA.

Según pudo saber este periódico, horas después de la comparecencia de la portavoz regional, hubo una reunión para abordar la permanencia de Mabel Campuzano en el Gobierno regional, que podría estar planteándose abandonar también su escaño en la Asamblea. "Sé que lleva fatal los ataques personales contra ella, pero esos los ha tenido desde antes incluso de tomar posesión", aseguran fuentes cercanas a la consejera. Tras el encuentro, cuentan otras fuentes, Campuzano continúa en su cargo, "por ahora".