Javier Sánchez Serna (Podemos): “En lugar de contratar profesores, lo que plantea el Gobierno de Murcia es despedir alumnos”

El coordinador autonómico de Podemos Región de Murcia, Javier Sánchez Serna, ha intervenido este martes en el Congreso de los Diputados para defender la posición del Grupo Confederal de Unidas Podemos ante el inicio del curso escolar 2020/2021. Sánchez Serna ha situado como objetivo “recuperar las clases presenciales” ya que “la educación presencial es la única que garantiza un proceso de aprendizaje integral, que no es solo la transmisión de conocimientos, sino que también tiene que ver con las relaciones y el aprendizaje de la convivencia”. Sin embargo, el diputado ha asegurado que “el objetivo no puede ser solo reabrir las aulas, sino abrir y garantizar que no se vuelvan a cerrar”. Para ello, ha indicado, “todas las administraciones educativas deberían estar planificando el curso y movilizando los recursos necesarios para garantizar esa vuelta segura al alumnado, a los docentes y a las familias”, algo que no está ocurriendo en todas las comunidades autónomas.

Ante la petición de la comparecencia de la ministra de Educación realizada por el Partido Popular para que explique las medidas del Gobierno ante el inicio del curso, Sánchez Serna ha recordado que las competencias educativas están transferidas a las comunidades autónomas y ha recomendado a los populares que “si quieren saber las medidas que se están tomando o que no se están tomando comience por sus propios consejeros que, desde luego, no se caracterizan por la claridad de sus planteamientos”. Como ejemplo, el diputado ha expuesto el plan presentado esta semana por la Región de Murcia, gobernada por Partido Popular y Ciudadanos, en el que se plantea que “para reducir el aforo de las aulas, los chavales se tienen que turnar para faltar a clase”.

Si el PP está tan preocupado por el inicio de curso podría comenzar preguntando qué hacen sus consejeros de educación.

Si no invierten el fondo Covid-19 en contratar más docentes, ¿en qué lo están invirtiendo?#VueltaSegura pic.twitter.com/UWqmo0wiX9 — Javier Sánchez Serna (@J_Sanchez_Serna) 25 de agosto de 2020

En concreto, tal y como ha denunciado Sánchez Serna en el Congreso de los Diputados, en el caso de Primaria, la Consejería de Educación propone que los niños y niñas falten un día a la semana, ampliando hasta dos y tres días de ausencia escolar en Secundaria y Bachillerato. El diputado murciano ha resumido la propuesta del Partido Popular como una estrategia en la que en lugar de contratar docentes, lo que se plantea es despedir a parte del alumnado”, algo que supone “una chapuza en toda regla”.

Frente a esta actitud del Partido Popular, Sánchez Serna ha propuesto que el fondo extraordinario puesto en marcha por el Gobierno de España, que incluye más de 2.000 millones destinados a educación, “vaya destinado directamente a la contratación de más docentes”. En la Región de Murcia, que recibirá 73 millones de euros para el fondo educativo, la inversión de esta partida en reforzar la plantilla del profesorado supondría la contratación de más de 3.000 profesionales, frente a los apenas 800 planteados por el Gobierno de López Miras, un número que es “claramente insuficiente para poder afrontar la situación”. La medida que plantea Unidas Podemos permitiría bajar las ratios por aula y “poder garantizar así las distancias de seguridad mínimas establecidas por las autoridades sanitarias”, además de evitar la presencia de docentes que presenten factores de riesgo a la vez que reforzamos las plantillas ante las bajas laborales que se pudieran originar por el agravamiento de la pandemia.

Por último, Javier Sánchez Serna ha calificado como “desfachatez” las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que ha acusado de irresponsables a los docentes que exigen una vuelta segura a las aulas. Para el diputado murciano, “los verdaderos irresponsables son quienes llevan años machacando a la escuela pública, precarizando las plantillas y elevando las ratios por aulas”, por lo que ha trasladado la solidaridad de su grupo parlamentario a la comunidad educativa que “está luchando con una vuelta a los centros en condiciones de seguridad” y ha anunciado el apoyo de Unidas Podemos a las movilizaciones que decidan emprender.