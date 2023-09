López Miras admite que la investidura de Feijóo condicionó su pacto con Vox

El candidato a la presidencia de la Región de Murcia, Fernando López Miras, será sometido a su segunda sesión de investidura los días 6 y 7 de septiembre, según ha anunciado la presidenta de la Cámara autonómica, María Visitación Martínez, tras la preceptiva Junta de Portavoces que ha tenido lugar este lunes en las dependencias de la Asamblea Regional. “Una vez concluidas las reuniones, y escuchado a todos los portavoces parlamentarios, he procedido a proponer como candidato a Fernando López Miras, por haber constatado que cuenta con el apoyo de los diputados del grupo parlamentario popular y con el del grupo parlamentario Vox”, ha explicado la presidenta.

“No se me escapa, como creo que a nadie, que la situación en la Región de Murcia también influiría en la situación nacional y en el panorama político nacional”, ha asegurado López Miras en declaraciones a Onda Regional.

La primera sesión del debate de investidura, que consistirá en un discurso del candidato ante el Parlamento murciano, comenzará el miércoles 6 de septiembre a las 11 de la mañana. Al día siguiente, el 7 de septiembre, a las 9:30 de la mañana, cumplido el reglamentario tiempo de interrupción de doce horas entre el discurso y la elección, tendrán lugar las réplicas del resto de portavoces y la consiguiente respuesta del candidato. Acto seguido se celebrará la votación que oficializará la reeditada presidencia de la Región de Murcia.

Tras el fracasado primer intento que tuvo lugar en julio, y tras unas arduas negociaciones con Vox que obtuvieron su exitoso desenlace apenas seis días antes de que expirara la fecha límite para investir presidente -el 7 de septiembre-, López Miras revalidará su cargo en un Gobierno de coalición que los populares compartirán con la formación de ultraderecha, la cual, finalmente, ostentará dos consejerías: Fomento e Interior, Seguridad y Emergencias, esta última con un rango de vicepresidencia que desempeñará su líder regional, José Ángel Antelo.

Antelo dejará la portavocía de Vox en manos de Martínez Alpáñez

Antes del anuncio de las fechas en las que tendrá lugar la investidura, la presidenta de la Asamblea Regional ha ido recibiendo en su despacho, uno a uno, a los portavoces de cada grupo parlamentario.

Satisfecho y sonriente, atravesando los pasillos del edificio, Antelo ha confirmado que apoyará una investidura que contará, ha mencionado, “con el respaldo del 18% de la población”. “Va a ser un Gobierno fuerte, estable. Somos partidos distintos, pensamos en muchas cosas de forma diferente, pero tendremos una acción coordinada de Gobierno que resuelva los problemas de la Región de Murcia”, ha afirmado el portavoz ultraderechista, que dejará el puesto a su compañero Rubén Martínez Alpáñez para ocuparse plenamente de sus funciones como consejero de Interior, Seguridad y Emergencias y, sobre todo, como vicepresidente del Gobierno regional.

Todavía hay un interrogante: el nombre de la persona que dirigirá la cartera de Fomento. “Hay varios nombres sobre la mesa, pero la decisión aún no está tomada. Cuando lo hagamos, se lo comunicaremos al presidente”, ha aclarado Antelo.

Para el líder de Vox, la clave del desbloqueo de las negociaciones con el PP, que fueron arduas y que estuvieron siempre ceñidas al cercano límite temporal del 7 de septiembre y ensombrecidas por la posibilidad tangible de la repetición electoral, ha estado “en un cambio de postura” de los de López Miras. “Nosotros entendíamos que debíamos tener una parte del Consejo de Gobierno para poder condicionar las políticas. Era absurdo ir a repetición electoral. Aun así, todos hemos cedido. Tenemos aún por resolver un acuerdo programático, que está siendo ultimado por los negociadores, Segado y Alpáñez”, ha concluido.

Segado (PP), inflexible: “No habrá ninguna modificación de la Ley del Mar Menor que suponga desprotegerlo”

Apenas tres días después de que PP y Vox materializaran sus diferencias en cuanto a las políticas del Mar Menor en la derogación de la moratoria urbanística del pasado viernes, este aspecto, el de la laguna salada, continúa siendo uno de los puntos clave en torno a los cuales ambas formaciones no terminan de estrechar sus manos. El portavoz popular, Joaquín Segado, tras abandonar el despacho de la presidenta, ha confirmado que el documento se hará público “en las próximas horas”.

Con respecto a esta controversia, Antelo, haciendo referencia a las posibles disconformidades con sus socios de Gobierno, ha continuado en la línea de su partido: “Queremos hacer una ley del Mar Menor que de verdad lo proteja, y vamos a trabajar en ese camino”. Desde el entorno popular, no obstante, tienen clara su respuesta. Segado lo ha evidenciado: “no habrá ninguna modificación de la ley que suponga desproteger a la laguna salada. No haremos ningún cambio que no esté destinado a aumentar y consolidar su recuperación”.

En cuanto al acuerdo alcanzado en el tiempo de descuento y poco más de tres meses después de la jornada electoral, el portavoz popular ha asegurado que sólo había, en la Región, dos alternativas, “o ir a una repetición, o alcanzar un pacto”. “Desde el PP”, ha proseguido, “siempre defendimos un Gobierno en solitario. Pero los plazos se agotaban”.

Pese al entendimiento entre ambas partes, no es un secreto que la Consejería más preciada por Vox era la de Agricultura. “Para nosotros Agricultura también es muy importante”, ha aseverado Segado. “Al final hemos llegado a un acuerdo que no era lo que al principio queríamos, ni Vox ni tampoco nosotros”, ha defendido.

Tanto populares como ultraderechistas han abogado, según han confirmado sus respectivas cabezas visibles, porque las fechas para la investidura tuvieran lugar los días 6 y 7 de septiembre.

Vélez (PSOE): “Se acabó el teatrillo. Sabíamos que López Miras se arrodillaría ante Vox”

El líder de la oposición y portavoz del grupo socialista, Pepe Vélez, se ha mostrado tajante con el candidato, de la misma forma en que lo lleva haciendo desde los comicios del 28M. “López Miras fue el primer presidente regional que metió a la ultraderecha en un Gobierno, en la anterior legislatura”, ha afirmado. “Sabíamos lo que iba a ocurrir, que habría un acuerdo PP-Vox y que López Miras se arrodillaría ante ellos. Se acabó el teatrillo. La Región de Murcia ha perdido más de tres meses por un paripé irresponsable, para atender exclusivamente los intereses del señor Feijoó”.

“López Miras dijo, literalmente, que no iba a gobernar en coalición. Nos ha mentido. No tiene palabra y no es de fiar”. “El Gobierno de PP y Vox”, ha continuado en un tono serio, agarrando el atril de la sala de prensa con las manos, “va a ser un lastre. El candidato debe salir a dar muchas explicaciones a los ciudadanos y ciudadanas de la Región”, ha culminado.

Para el líder socialista, que las fechas de investidura se hayan fijado dentro de dos días, el 6 y el 7, y no un día antes, corresponde a que desde Vox, cree Vélez, “han obligado a López Miras a que se firmen todos los puntos del pacto, porque no se fían”.

Para Marín (Podemos), “el PP moderado sólo existe durante la campaña”

La portavoz del grupo mixto, por su parte, no ha mostrado signo de sorpresa alguno tras el acuerdo que posibilitará la investidura de López Miras. “Dijo que iba a gobernar en solitario”, ha manifestado, “pero sabemos lo que vale su palabra. Vale más bien poco, y menos sus principios. Se ha demostrado que el PP moderado sólo existe durante la campaña electoral”.

Un acuerdo a última hora tras semanas de negociaciones infructuosas

Ambas formaciones, PP y Vox, renunciaron en el momento decisivo a sus planteamientos iniciales: los populares anhelaban un Gobierno en solitario; los ultraderechistas, aunque vindicaban un lugar en el Ejecutivo que contara con la vicepresidencia y con dos consejerías, ansiaban hacerse con la titularidad de Agricultura.

El pasado viernes por la noche, después de una jornada parlamentaria marcada especialmente por las diferencias en cuanto a la adecuación del suelo colindante al Mar Menor, los ahora socios se pusieron de acuerdo en apenas unas horas. López Miras recibió esa misma semana, días antes de rubricar la alianza, el permiso de la dirección nacional de su partido para reunirse en Madrid con los negociadores de Vox.

Finalmente, Vox aceptó ostentar Fomento e Interior, Seguridad y Emergencias, la segunda con rango de vicepresidencia, aunque, por el momento, el acuerdo programático, que perfilará la línea y el cariz político que tendrán las futuras decisiones del Ejecutivo, es en cierto sentido una incógnita. Hay elementos, tal y como señalaba en este medio el politólogo Francisco Javier López Carvajal, como Radio Televisión Española o la Autoridad Portuaria, o sobre todo como la Ley del Mar Menor, que todavía están por resolver.