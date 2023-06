Mario Cervera, alcalde de Los Alcázares: “Este municipio vive del Mar Menor, y Vox pretende convertirlo en una piscina”

De todos los municipios que bordean la costa del Mar Menor, Los Alcázares es el único gobernado por el PSOE. Ya lo fue tras las elecciones municipales de 2019, cuando Mario Pérez Cervera, a los 30 años, tomó el bastón de mando de su localidad natal, encabezando un grupo que alcanzó la mayoría absoluta con 9 concejales del total de 17.

Cuatro años después, ahora con 34 años, los resultados han mejorado: con 13 concejales, se ha convertido en el candidato socialista más votado de la Región de Murcia. En Los Alcázares basta caminar un par de minutos desde edificio del Ayuntamiento, siguiendo la guía del olor del mar, para poder contemplar la perspectiva única de la albufera. Sentado en la mesa de su despacho, sobre la cual seguirá trabajando durante otra legislatura completa, Cervera, que es graduado en Ciencias Políticas y Administración Pública, recibe a elDiario.es de la Región.

¿Qué balance hace de la legislatura?

Esta legislatura ha sido un punto de inflexión. A los dos meses de llegar a la alcaldía sufrimos las inundaciones más graves de la historia de Los Alcázares. Unos meses después sobrevino la pandemia. Los días posteriores a las inundaciones, la gente, por temor o hartazgo, hablaba de irse para siempre de aquí y de cerrar sus negocios. En cambio, a día de hoy Los Alcázares está visto como un lugar adecuado para desarrollar vidas y proyectos. Hemos convertido un municipio que estaba en riesgo de quedarse atrás en uno moderno que mira al futuro con optimismo.

¿Qué supone para Los Alcázares que el PSOE haya revalidado, con más diferencia, su mayoría absoluta en el consistorio?

Para nosotros supone más presión y más ilusión. En 2019, los vecinos de Los Alcázares confiaron en mí por lo que podía llegar a ser, pues no me conocían gestionando. En 2023 me han votado por lo que he sido durante estos cuatro años como alcalde. Debemos transformar el municipio, convertirlo en un entorno más seguro frente a las inundaciones y seguir presionando por la recuperación y regeneración del Mar Menor.

Hablando del Mar Menor, Los Alcázares se ha erigido en los últimos tiempos como el líder en su defensa. La ILP recientemente aprobada nació en el municipio ¿Seguirá siendo así?

En Los Alcázares vivimos del estado del Mar Menor, del turismo y del comercio. Si el Mar Menor está mal, el municipio no crece. Si va recuperándose y solucionando su problema medioambiental, a Los Alcázares le va a ir bien. En 2019 asumimos, desde nuestras competencias en el Ayuntamiento, un papel proactivo. Ahora tenemos que seguir esforzándonos para que la gente entienda que hay una manera de hacer política en favor del Mar Menor.

El 28M ha constatado, en el resto de municipios del litoral del Mar Menor, una cómoda victoria del PP. También un notable ascenso de Vox ¿Qué le parece?

En la campaña de las elecciones municipales se ha instalado una campaña nacional. Aquí lo hemos evitado, pues hemos hablado únicamente de nuestros problemas. Yo tiendo la mano al resto de alcaldes y alcaldesas. Para afrontar el problema del Mar Menor tenemos que estar todos unidos, y eso es algo que todavía no ha sucedido. Estamos dispuestos a tocar las puertas que haya que tocar, tanto de Comunidad Autónoma como de Gobierno central. También creo que hay que constituir una Mancomunidad de Municipios del Mar Menor.

¿Qué puede suponer para el futuro próximo de la laguna salada una nueva legislatura popular con previsible apoyo de Vox en la Comunidad Autónoma? ¿Le preocupa que se pueda llegar a derogar la Ley de Protección del Mar Menor?

Puede aumentar el riesgo de no regenerar el Mar Menor. Vox pretende convertirlo en una piscina. Pero hay una gran parte de la sociedad que no quiere que pierda su ecosistema, su valor natural. Nos da miedo que Vox anteponga la retirada o la modificación de la Ley de Protección a que haya un Gobierno en la Región de Murcia. Y también que el Partido Popular pueda ceder ante ese chantaje, que lo acabará haciendo. Estos cuatro años han supuesto un avance importante, y se puede echar a perder.

Después de que se hayan celebrado numerosas manifestaciones por su defensa, de que tanta gente haya firmado la ILP, los resultados indican que la sociedad ha votado a aquellos a los que hace no tanto tiempo señalaba como responsables. ¿Cree que ha dejado de preocupar el estado de la laguna salada a los murcianos?

Hemos comunicado mal. Las manifestaciones nos demuestran que la sociedad está cansada, concienciada y que reconoce que hay un problema. Pero no identifica bien a los responsables. Nos hemos equivocado comunicando. Es esa la razón por la que el Mar Menor no ha sido un voto de castigo a López Miras y al Gobierno regional.

Los Alcázares reclama la dejadez de la Consejería de salud. Continúa siendo un municipio con atención sanitaria exclusivamente en horario de mañana. ¿Su mejoría puede verse en entredicho con la nueva legislatura popular?

Deseo que la situación cambie. Queremos un centro de salud 24 horas. Creo que el Gobierno regional ya está reconociendo que tiene un problema sanitario en Los Alcázares, que le está costando incluso perder votos, porque aquí ha ganado el PSOE en las autonómicas, lo cual, históricamente, ha sido algo muy extraño. En esta legislatura puede haber un entendimiento entre López Miras y Los Alcázares. Esta propuesta no beneficiaría sólo a alcazareños, sino también a vecinos de Cartagena y San Javier. Más que una medida local, es una medida comarcal.

¿Esperaba los resultados de las elecciones?

Fueron toda una sorpresa. Creo que la Región de Murcia ha perdido a grandísimos alcaldes que se han dejado la piel por sus municipios durante años. El PP ha trasladado su campaña en el ámbito nacional porque sabía que en la Región de Murcia le iba a funcionar. Tanto esos alcaldes que ya no siguen como Pepe Vélez han hecho todo lo que ha estado en sus manos. Ahora toca un momento de reflexión interna acerca de cómo levantarnos de esta situación.

¿Qué ambiente se respira en el PSOE regional tras los comicios?

Hay un sentimiento de injusticia. Perder en tu pueblo no por tu gestión o tu campaña, sino porque a nivel regional se ha impuesto una discusión nacional es injusto. Nosotros aquí lo hemos evitado en todo momento. En el partido tenemos claro que debemos salir fortalecidos de esta situación.

¿Cómo ve las generales de julio?

Pedro Sánchez ha sido inteligente. Apenas unos días después de las regionales sólo se habla de la modificación de la fecha de las generales. En Los Alcázares vamos a dejarnos la piel en la campaña electoral. Nos toca, puerta por puerta, intentar transmitirle al ciudadano qué es lo que el PSOE ha conseguido, cómo ha intentado no dejar a nadie atrás en tiempos tan difíciles. La oposición hablará de ETA, de la okupación y de la inseguridad, que son problemas que no tienen una incidencia directa en nuestras familias. No me quiero imaginar qué habría pasado estos cuatro años si no hubiese habido un gobierno socialista.