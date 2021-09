Pedro López: "El PP demuestra que no tiene ningún respeto por el medio ambiente aprobando obras sin declaración de impacto ambiental"

El diputado socialista Pedro López ha acusado al Partido Popular de "no respetar el medio ambiente", al no tomar en consideración el daño que pudiera sufrir el Mar Menor al autorizar obras y dragados en el puerto deportivo de Los Nietos, sin declaración de impacto ambiental, sabiendo que esas arenas contenían altas cantidades de metales pesados como plomo, cadmio y zinc. “Según la información aparecida hoy en InfoLibre, el Partido Popular, además de incumplir la legalidad vigente, pudo provocar grandes daños medioambientales en el Mar Menor al autorizar unas obras sin declaración de impacto ambiental en el Club Náutico de Los Nietos”, ha denunciado.

López ha aseverado que los hechos conocidos hoy no dejan lugar a dudas del "nulo interés" por el medio ambiente que el Partido Popular tiene, además de evidenciar que desde hace mucho tiempo no existe preocupación y atención a los efectos de sus acciones o dejadez en relación con el Mar Menor, no pueden alegar falta de competencias, ni culpar a otros, su irresponsabilidad es manifiesta.

“Antonio Sevilla, José Ramón Díez de Revenga y hasta Francisco Bernabé aparecen en la información publicada hoy, lo cual es muy preocupante, y da la sensación de que el interés general y los intereses particulares de los afines al PP, están tan próximos, que podrían confundirse, deberían dar explicaciones”, ha manifestado.

El diputado socialista ha anunciado que solicitarán la comparecencia urgente en la Asamblea Regional del consejero José Ramón Díez de Revenga, quien vuelve a estar involucrado en "turbios" asuntos relacionados con algún puerto deportivo de la Región, para aclarar la información publicada hoy y que apunta a varios incumplimientos legales

La concesión administrativa del puerto deportivo de Los Nietos se encuentra, a fecha de hoy, en situación de ‘precario’, casi 11 años después de caducar la misma, algo "totalmente inusual y lo que, como mínimo, demuestra una total falta de diligencia" por parte del Gobierno regional; y concretamente del consejero Díez de Revenga, que conocía de primera mano la situación, no es entendible que no ha hecho nada, ni cuando fue director general ni ahora como consejero.

“Díez de Revenga era conocedor de que las arenas a dragar del fondo del puerto para recuperar el calado estaban contaminadas por metales pesados, sabía que se autorizaron obras sin declaración de impacto ambiental, como a todas luces parecía obligatorio, y pese a ello no ha hecho nada para recuperar la concesión y volver a sacarla a concurso público”, ha denunciado.

López se ha preguntado por los motivos que han llevado al consejero a no recuperar la concesión, "como era su obligación", realizar las obras necesarias para devolverla a su estado original y pasar la factura al concesionario, tal y como refleja la legislación vigente.

“¿A quién ha beneficiado esta inacción manifiesta del consejero que, conociendo el asunto en primera persona, al ser uno de los ingenieros que redactaron proyectos para la recuperación de los calados del puerto, no ha hecho absolutamente nada para recuperar la concesión?”

Pedro López ha adelantado que el Grupo Parlamentario Socialista solicitará personarse en el expediente del puerto deportivo de Los Nietos, además de presentar a lo largo del día de hoy, una batería de preguntas e iniciativas parlamentarias encaminadas a que el Gobierno regional explique los hechos publicados.