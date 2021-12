Pedro Sánchez en el 16 Congreso regional del PSOE: "José Vélez es puro corazón, un socialista de raza"

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha asistido al 16 Congreso del PSOE murciano: "En una Región tan bendecida de buenas cosas como es Murcia", ha definido Sánchez.

El jefe del ejecutivo nacional ha reafirmado el nombramiento de José Vélez como nuevo secretario del gobierno socialista en la Región: "José Vélez es puro corazón, un socialista de raza"; y ha dedicado palabras de agradecimiento a Diego Conesa, el secretario saliente: "Me ha acompañado todos estos largos años, primero en la oposición y ahora en el gobierno de España. Ha luchado hasta el final para ayudar a esta Región".

En su discurso, Sánchez ha subrayado su compromiso con la Región y ha recordado la fecha de la llegada del AVE: "Me comprometo a que el AVE llegará a la Región en el segundo trimestre del próximo año".

Sánchez ha pedido a los socialistas murcianos que se muevan en las urnas: "Los murcianos votaron cambio y hubo el Partido Popular traicionó ese cambio. El único partido que garantiza el cambio en Murcia es el PSOE. Necesitamos más votos para garantizar ese cambio, que no nos lo quiten otra vez".

Constitución: "La hoja de ruta del PSOE"

En vísperas del aniversario de la Constitución, Pedro Sánchez ha querido reafirmar su figura: "La Constitución es la hoja de ruta del gobierno socialista".

Sánchez ha sacado músculo de los logros del PSOE frente al pesimismo de la oposición: "Somos un gobierno que cumple. La oposición decía que no íbamos a llegar al 70% de vacunación antes del verano. Y lo hicimos".

En cuanto a la situación actual del país, el jefe del ejecutivo nacional se ha preguntado: "¿España está en recuperación o en quiebra? Pensemos como estábamos hace un año. No existía vacunación, no sabíamos si nuestros hijos podrían ir a las aulas. No podíamos abrazar a nuestros mayores por miedo a contagiarlos. Teníamos a tres millones seiscientos mil personas en ERTES. Ahora tenemos un 90% de vacunación y ni medio millón de personas están en ERTE. España tiene problemas y desafíos, pero tenemos a 20 millones de compatriotas empleados y somos el primer país en recibir los fondos europeos. Tenemos que estar orgullosos del éxito colectivo".