El PP descarta romper el Gobierno con Cs pese a la denuncia por corrupción de uno de sus concejales contra el Ayuntamiento de Murcia

La concejala de Movilidad Sostenible y Juventud y portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez, asegura que la coalición con Ciudadanos en el Ejecutivo murciano no está en peligro. Así lo manifestó en rueda de prensa después de una Junta de Gobierno, en la que aseguró que la noticia de la denuncia por corrupción instigada por el edil de Fomento y portavoz de Cs, Mario Gómez, y desvelada por elDiario.es fue recibida en su grupo con "estupor y sorpresa mayúscula".

Pérez insistió en que la situación con el edil naraja no será un obstáculo para que continúen tomándose acuerdos, pese a que el equipo de Gobierno esté conformado por concejales del PP y Ciudadanos, entre los que figura Gómez. La edil aseguró que su objetivo es "mantener la estabilidad y el interés general", algo que indicó que está "por encima de cualquier conflicto personal o partidista".

La portavoz apuntaló las "buenas" relaciones con el grupo municipal de Ciudadanos y aseguró nuevamente que el pacto de Gobierno "no corre peligro". No obstante no pudo evitar reconocer el problema que tienen los popualres contra "una personas en concreto", es decir, Mario Gómez.

Pérez apuntó que la petición de información respecto a los contratos menores desde la Policía ocurrió en septiembre del año pasado y que era una información disponible para quien quisiera consultarla. La edil indicó que desde el PP se sienten "tranquilos" porque cuentan con "informes favorables" de los servicios jurídicos.