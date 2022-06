El PP pierde otro municipio murciano tras una moción de censura de PSOE y Ciudadanos en Ceutí

El terremoto político de la fallida moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos el año pasado en la Región de Murcia continua emitiendo réplicas. Tras la pérdida del ayuntamiento de Murcia -además de una docena de pedanías- los populares se enfrentan a un nuevo acuerdo de gobierno entre socialistas y el partido naranja, esta vez en el ayuntamiento de Ceutí.

Este miércoles ambas formaciones han presentado una moción de censura contra el alcalde del municipio, Juan Felipe Cano, del Partido Popular. Esto ocurre tras la negativa del primer edil a cumplir con el pacto de gobernabilidad que compartían Ciudadanos y PP desde las pasadas elecciones municipales de 2019, que estipulaba que debía tener lugar un traspaso de alcaldía a la única concejala naranja de Ceutí, María Ángeles Martí Bravo. El aun alcalde ceutiense alega “anomalías” en la labor de la concejala de Ciudadanos, a la que acusa de contratar en diversas ocasiones los servicios de la empresa de un familiar de primer grado por una suma total de 4.000 euros.

Los socialistas ganaron las elecciones de 2019, con ocho concejales, mientras que Ciudadanos logró un edil, por lo que entre ambos suman la mayoría absoluta en el Pleno municipal. Gobernarán hasta los comicios de 2023, para los que falta menos de un año.

Previsiblemente la moción se debatirá 10 días hábiles tras el día del registro. La concejala del PSOE Sonia Almela será nombrada la próxima alcaldesa de Ceutí. Ambos grupos han acordado solicitar una auditoría interna y externa al consistorio municipal: “Nuestra labor de fiscalización ha sido muy dificultosa, desde el PP no nos han facilitado esa información, la hemos tenido que reclamar vía judicial a lo largo de estos años”, denuncia Almela, que apunta que si la concejala de Ciudadanos ha llevado a cabo irregularidades, aparecerán en la inspección de las cuentas: “Si realmente la concejala de Ciudadanos ha hecho algo malo, ¿por qué no se la ha cesado antes? Esas facturas no son de un trabajo que se ha realizado en las últimas semanas. Es un trabajo realizado en los años 2019, 2020 y 2021”, se pregunta Almela, que señala que, de haber tenido lugar algún tipo de gestión anormal, “el alcalde debe dar explicaciones como máximo responsable. Me chirría que no haya un informe de intervención desde el primer momento”.

Almela asegura que desde el futuro gobierno ceutiense planean poner en marcha el portal de transparencia del consistorio, además de exigir al Gobierno regional “que Ceutí ocupe un lugar destacado dentro de los presupuestos”: “Por encima de todo queremos dar estabilidad y orden al Ayuntamiento de Ceutí”, subraya la concejala socialista. Descarta dar continuidad al acuerdo de gobierno que tuvo lugar entre PP y Ciudadanos en 2019: “No podemos asumir un pacto que no se acordó con nosotros en su momento y que, además, era para cuatro años. Tenemos apenas 11 meses de ejecución de un gobierno”, concluye la edila.