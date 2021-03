PSOE, Ciudadanos y Podemos sacan adelante la moción de censura en Murcia y el PP pierde la alcaldía tras 26 años

Sin sorpresas de último momento. La votación de la moción de censura contra el Gobierno del Partido Popular en la capital de Murcia ha conseguido los apoyos necesarios para desbancar a los populares por la mínima: la suma de PSOE (9), Ciudadanos (4) y Podemos (2) han dado los concejales suficientes para que se produzca un cambio de mando, después de 26 años de gobiernos ininterrumpidos del PP. La tensión ha sido máxima hasta el último momento, con la sombra del transfuguismo acechando tras el fracaso de la moción a nivel regional. No ha habido sobresaltos. Ningún edil se ha cambiado de bando. El socialista José Antonio Serrano ha jurado como nuevo alcalde de la capital murciana.

Serrano, ha comenzado su intervención justificando una moción “que no es improvisada ni rencorosa, y que se sustenta en la esperanza de recuperar una gestión impecable, transparente y eficaz para este Ayuntamiento”. La “pérdida de confianza” en el actual gobierno municipal del PP ha sido el acicate para “unir a 15 concejales y concejalas de tres formaciones distintas”. Los “rotundos” motivos de la operación: “Las contrataciones sospechosas, el proceso de vacunación irregular, las investigaciones judiciales y policiales y, en definitiva, el déficit democrático”.

En tiempos “convulsos” de pandemia, ha señalado Serrano, “ustedes (en referencia al PP) se han decidido por la retaguardia, pero es el momento de salir de detrás de las cortinas”. Los gestores de las instituciones –ha dicho- deben ser los primeros en dar la cara “y no los primeros en vacunarse”. Hace un año, ha recordado el candidato a alcalde, “ofrecimos un documento con 64 medidas consensuado también por 15 concejales, que creo que sigue siendo una buena hoja de ruta”. Sin embargo, ha afirmado, “viendo pasar los meses y el creciente deterioro de servicios, el incremento de los negocios cerrados y también de las colas del hambre, hemos decidido dar el paso”.

Los 26 años de gobiernos encadenados del PP en Murcia “son demasiados cuando no se tiene capacidad de reinventarse para afrontar las situaciones con compromiso y soluciones”, ha considerado Serrano, quien ha destacado que “hay que abandonar el maltrato a las pedanías, como si fueran un estorbo; no se pueden promover territorios de primera, segunda y tercera, cavando la fosa del gobernante que toma estas decisiones y ahondando en la desigualdad”.

"Tenemos que hacer el trabajo de cuatro años en dos", ha dicho a los medios el nuevo alcalde socialista, quien abandonará su trabajo como jefe de Urgencias en el Hospital Morales Meseguer, "aunque me duela mucho". "Mañana veremos las competencias que asuman los concejales", ha añadido.

"El único patrimonio será el honor"

"El de hoy es el discurso más difícil de mi vida para expresar la gratitud que siento", ha comenzado su intervención el hasta ahora alcalde popular José Ballesta. El exregidor, con citas a los poetas María Cegarra, Antonio Machaco y Jon Juaristi, ha agradecido el trabajo de las entidades y organismos que han colaborado con el Ayuntamiento, al tiempo que a los funcionarios y personal del consistorio y, muy especialmente, a los concejales del grupo popular y a sus "más estrechos colaboradores", a quienes ha nombrado uno a uno. "El único patrimonio que legarán a sus hijos y nietos será el honor", ha señalado con respecto a sus compañeros de la bancada popular. "Me voy sin resentimiento ni rencor alguno; además, el resentido social se amarga solo", ha concluido Ballesta.

"Que nadie piense que este grupo se marcha. Ha estado, está y estará y con la mirada puesta en el futuro", ha señalado Ballesta, quien el pasado martes declaró en la Cope que dejaría la política en caso de perder la moción de censura. El exregidor de la capital desde 2015 también ha recordado que el grupo municipal popular ha ganado "por amplia mayoría" las últimas dos elecciones. "En este grupo municipal no hay ningún solo imputado ni ningún recurso fiscal abierto", dijo en una rueda de prensa previa a la votación.

"Obsceno reparto de las instituciones"

“Nos encontramos ante la constatación de una indecencia política”, ha expresado durante el turno de los portavoces la concejala murciana del Partido Popular, Rebeca Pérez. La edil popular ha señalado que la moción de censura es un “obsceno reparto de las instituciones arrojando las papeletas de los murcianos por el sumidero”. La concejala ha señalado a los representantes de PSOE, Ciudadanos y Podemos como “cómplices” de la “traición” a al municipio. Pérez ha defendido que la motivación para presentar la moción es un “invento” para repartirse el poder. “Este chicle no hay quién se lo trague, y va a servir para tapar una operación a nivel nacional”. La edil ha señalado a Murcia como un “laboratorio de ensayo” y ha acusado de montarse en la Región dos mociones “trampa”.

En caso de que la moción salga adelante, Pérez se ha dirigido al alcaldable socialista José Antonio Serrano, al que ha ofrecido el “respeto” del grupo popular. “Si sale alcalde, que espero que no, pasaría a ser representante de los murcianos” ha señalado la edil, que le ha pedido “responsabilidad por ser el alcalde de todos”.

La popular ha señalado a Pedro Sánchez con urdidor de la moción y ha asegurado que Murcia y su Ayuntamiento de “no tiene nada que ver”: “Con esta moción han apretado el gatillo de su suicido político”. Pérez también ha agradecido la labor de José Ballesta como alcalde durante los últimos seis años y ha defendido el “proyecto” de Murcia planteado por el Gobierno del PP, coaligado con Ciudadanos. La concejala ha finalizado criticando el momento de la moción por la “crisis sanitaria”.

Murcia, "laboratorio de la corrupción"

El portavoz del PSOE municipal, Enrique Lorca, ha puesto el tono más bronco de la sesión. Lorca ha comenzado recriminando a la bancada popular que “Murcia es el laboratorio de la corrupción y de la red clientelar del PP”. El socialista ha hecho referencia a las polémicas que acommpaña al partido de Ballesta como el proceso de vacunación, las investigaciones de la Fiscalía o el abandono del plan de recuperación económica que se puso en marcha para paliar los efectos de la COVID-19.

“¿Todavía se pregunta por qué es necesaria esta moción? Por dignidad, decencia y justicia no podemos quedarnos sentados mientras abocan a Murcia a un precipicio. Cuanto más conocemos mayor es el olor a podrido que desprende este ayuntamiento”, ha criticado el portavoz socialista, Enrique Lorca. El edil socialista ha vuelto a hacer hincapié en la polémica de la vacunación irregular de altos cargos políticos y ha acusado directamente al presidente del acto, Felipe Coello: “Entenderán que no nos vale el yo me vacuno porque soy médico”. Coello ha criticado con mucha contundencia la actitud del socialista y ha afirmado que “no le iba a permitir ni un comentario más”.

Por último, el portavoz socialista se ha referido a José Ballesta, asegurando que ha hecho más en estas dos últimas semanas que en el resto de su mandato: “Hemos visto como el alcalde ha puesto en marcha y ha visitado más pedanías que nunca, esto es indignante”, ha asegurado. “Vamos a trabajar para asegurar el presente y el futuro de todos los ciudadanos, incluso de todos los suyos”, ha concluido.

"Si no peleas contra la podredumbre, acabas siendo parte de ella"

El portavoz de Ciudadanos, Mario Gómez, ha reconocido que la firma de la moción contra quienes han sido estos dos años sus socios en el gobierno municipal “no es agradable”, aunque el sufrimiento “sería mayor si no lo hiciéramos”. Gómez ha destacado que durante este tiempo, el PP ha incumplido el pacto de gobernabilidad “tomando decisiones por decreto aprovechando su mayoría, y derogando incluso decretos que habían hecho compañeros de corporación”, demostrando “abuso de poder”.

El PP, ha considerado Gómez, “es experto en incumplir lo que firman, como el Pacto Antitransfuguismo, que rubricaron sin vergüenza alguna hace cinco meses y que acaban de dinamitar comprando tránsfugas en la Asamblea Regional”. El portavoz municipal de la formación naranja ha aludido a Ballesta para acusarle de “que usted lo que quería no eran socios de gobierno, usted quería cómplices y cuando vio que no le funcionaría, se puso a trabajar para destruirnos”.

Respecto a las acusaciones de Gómez de prácticas irregulares en materia de contratación en el Ayuntamiento, el político de Ciudadanos ha recordado a Ballesta que le presentó un extenso informe “en el que pedía un cambio de jefe de servicio, pero usted faltó a la verdad públicamente diciendo que nadie le había informado al respecto”. Lejos de abrir una investigación, “lo que hicieron fue abrirme un expediente por acoso y prevaricación; que ha sido archivado por falso e infundado”.

Esas mismas irregularidades –ha continuado en su intervención- están en manos ahora de la UDEF de la Policía Nacional. “Posiblemente estén nerviosos, pero el que nada tiene que ocultar no debe preocuparse y yo estoy deseando recibir esa querella que me han interpuesto ustedes pero mucho me temo que no la recibiré”, ha dicho Gómez en referencia a la presunta denuncia interpuesta por los populares por delitos de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos contra Mario Gómez. “La misma denuncia con la que pretendía usted (ha increpado a Ballesta) negociar hace tan solo un día; pero con los delitos no se negocia, se denuncian”, ha dicho Gómez, que ha recordado una cita de la cantante Joan Baez para cerrar su intervención: “Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás siendo parte de ella”.

No a "la pirueta de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias"

José Ángel Antelo, portavoz de Vox, ha afirmado sentir "vergüenza" de lo que está pasando en Murcia: "Vuestros anhelos nada tienen que ver con los murcianos", le ha espetado a los representantes de los otros partidos políticos. "Nos halaga que no se haya puesto en contacto, pero somos previsibles y aburridos y votaremos no a la pirueta de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias", le ha dicho Antelo a Ballesta, a quien ha acusado de hacer políticas de "socialistmo azulón".

El concejal de Vox no ha dejado títere con cabeza: mientras que ha descrito al portavoz de Ciudadanos, Mario Gómez, como "un escorpión que siempre pica" y le ha recordado "la triñiquela de darse de baja como concejal para conseguir una plaza en el Servicio Murciano de Salud"; al candidato socialista le ha dicho que "el traje le queda grande" y que "su partido es el más corrupto" con una "cúpula imputada". A los representantes de Podemos les ha acusado de poner en práctica "políticas sectarias y un comunismo rancio" y de ser quienes "queman los cajeros", y a los concejales de Cs de pactar "con los enemigos de España".

"Estaremos vigilantes y fiscalizaremos todas las políticas de los este gobierno Frankenstein", ha afirmado Antelo en la rueda de prensa posterior a la votación. "Sentirán nuestro aliento en el cogote", ha añadido.

"Máquina de generar desigualdades"

Ginés Ruiz, portavoz de Podemos, ha defendido la “legalidad absoluta” de la moción. "No hay asalto al poder, es una herramienta democrática”. El concejal ha negado que haya “traición”, y ha defendido que la suma de votos de PSOE, Ciudadanos y los morados en las últimas elecciones superan los apoyos a los populares.

El edil ha recordado a Ballesta que en la constición de su gobierno le advirtieron que su proyecto era una “maquina de generar desigualdades: llevan dos años pidiendo esta moción a gritos”. Ruiz ha criticado la falta de recursos públicos a nivel municipal, con acceso al sistema de salud “dependiendo de donde vivas”.

Ginés Ruiz le ha recriminado al ex alcalde Ballesta haber sido “incapaz” de promover un plan de reactivación económica: “Lo elaboramos nosotros tres, lo pusimos a su disposición y ustedes lo cogieron, pero estuvieron paralizados tres semanas porque estaban enfadados”. Ruiz ha dicho apoyar la moción “porque pensamos en Murcia”. Una moción que no firman solo los concejales, “sino los vecinos de las pedanías sin aceras ni centros médicos, los mayores sin centros de jubilación, los jóvenes que no pueden acceder a viviendas porque es inasequible o los trabajadores públicos”.

Y ha enviado un mensaje a Serrano y Gómez: “Nuestro sí es para hacer una Murcia más justa e igualitaria, pero no es un cheque en blanco; nosotros vamos a seguir siendo oposición y solo tendrán nuestro apoyo si se guían por el interés general y defienden a la gente y los intereses públicos”.

La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha recordado en una rueda de prensa que "siempre estarán a favor de luchar contra la corrupción del PP, y favor de un cordon sanitario contra la ultraderecha como sucede muchos países europeos". "Hemos votado a favor de la ciudadanía de la Región, que necesitaba un cambio frente a las políticas populares, y no del PSOE y Cs", ha añadido.

"Perderán todos los ciudadanos"

Por su parte, el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, manifestó el pasado miércoles en Cartagena que si prosperaba la moción de censura en el Ayuntamiento de Murcia "perderán todos los ciudadanos que viven" en el municipio. El jefe del Ejecutivo hizo alusión a la alianza entre socialistas, naranjas y morados, y señaló que con la moción habrá un gobierno que "no han elegido los murcianos, que dependerá de Pablo Iglesias y del ala más radical de la izquierda". Esta es la estrategia que seguirá el PP regional para captar más representantes de Cs incómodos con el apoyo necesario de Podemos para que saliera adelante la moción de censura en la capital murciana. Por el momento, han dejado Ciudadanos la edila Ana Belén Valero de San Pedro del Pinatar, mietras que el alcalde de Albudeite, José Luis Cascales, también ha abandonado el partido para incorporarse a las filas del PP.