PP quiere revisar el pacto de gobierno en Cehegín antes de ceder la alcaldía a Ciudadanos

El Partido Popular quiere revisar el pacto de gobierno en el ayuntamiento de Cehegín antes de ceder la alcaldía a Ciudadanos a partir de este mes de junio, tal y como consta en el acuerdo al que llegaron tras las elecciones locales de 2019.

Fuentes del PP han señalado este lunes que "se está revisando" el pacto con la formación naranja que permitió a ambos partidos sumar los 9 concejales que dan la mayoría absoluta (5 del PP y 4 de Cs) frente a los 8 que tiene el PSOE.

El acuerdo contempla el reparto de concejalías y que el relevo se tiene que producir "a partir" del 19 de junio de 2021, pasando la alcaldía de la popular Alicia del Amor a Jerónimo Moya, de la formación naranja y pareja sentimental de la coordinadora autonómica de Cs, Ana Martínez Vidal.

Sin embargo, las mismas fuentes han aclarado que quieren revisar el pacto para modificar los asuntos referentes a competencias de la concejalías y los proyectos de legislatura.

Por su parte, en rueda de prensa, la portavoz regional del PP, Miriam Guardiola, ha asegurado que es un "partido de palabra y que cumple sus promesas", comparando esta actitud con la de Cs, que rompió el acuerdo de gobierno regional y presentó una fallida moción de censura contra el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, para ser sustituido por Martínez Vidal.

El partido Ciudadanos "no es de fiar", ha apostillado antes de asegurar que Cs "no está en posición de exigir nada", que el PP va "sobre la marcha" y que no va a "adelantar acontecimientos" respecto a las negociaciones que mantienen ambos partidos a nivel local.