El presidente murciano remarca la necesidad de que el Gobierno central sea el órgano de "coordinación" frente a la COVID

El presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha asegurado este jueves que las comunidades autónomas están dispuestas a asumir sus competencias para frenar la expansión del coronavirus, pero ha pedido al Gobierno central que sea el órgano de "coordinación".

"Si se toman unas decisiones exclusivamente en Murcia, pero no en Albacete, Alicante o Almería, no estamos haciendo nada para frenar el virus", ha declarado López Miras en una entrevista en Onda Cero antes de remarcar que, ante un virus que "afecta a todo el mundo", es "ineficaz" que una autonomía tome una decisión y las de alrededor no.

Tras valorar que el Gobierno central ponga a disposición de las comunidades 2.000 rastreadores militares, de los que la Región de Murcia ha pedido 60, el presidente de la comunidad no se ha mostrado "muy optimista" ante la reunión que se celebra hoy entre el ministerio de Educación y las autonomías para abordar el inicio del curso escolar.

No obstante, ha apuntado que sigue "confiando porque esta situación requiere coordinación y aunar esfuerzos", si bien se ha preguntado para qué existe el cargo de ministra de Educación si "no puede ejercer una mínima coordinación".

López Miras ha adelantado que, en caso de que no haya acuerdo, se mantendrá el plan anunciado por las consejerías de Educación y Salud, que apuesta por la semipresencialidad, bajar las ratios y las ayudas a la conciliación. "El riesgo cero no va a existir en la vuelta a las aulas, pero vamos a intentar minimizarlo al máximo", ha apostillado.

Respecto a la situación actual, el presidente murciano ha puesto el foco sobre Lorca, que registra una alta incidencia acumulada, advirtiendo de que, si no "hacen efecto" las medidas restrictivas adoptadas hace una semana, este municipio "podría retroceder de escenario”.

"Ahora mismo, el mando único lo tenemos en el Gobierno de la Región de Murcia y, en caso de que decretásemos el estado de Alarma, cederíamos de nuevo el mando único al ministro de Sanidad".