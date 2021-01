El PSOE pide la dimisión del concejal de Salud de Murcia y la lista de vacunados en la capital

El PSOE ha reiterado este viernes la petición de dimisión del concejal murciano de Sanidad y Deportes, Felipe Coello, por haber recibido la vacuna contrala COVID-19, además de pedir al servicio municipal de Salud el listado de vacunaciones realizadas hasta ahora y ha pedido a CS que se pronuncie sobre la actuación del edil.

En rueda de prensa, el portavoz municipal socialista en el ayuntamiento de Murcia, José Antonio Serrano, ha considerado un "sainete" y una "excusa" que Coello, colegiado médico, haya recibido la vacuna para poder administrarla tras haber recibido un "curso acelerado" para inyectar dosis "sin experiencia alguna".

El portavoz municipal del PSOE, al igual que han hecho Podemos y Vox, ha reclamado la renuncia del edil, además de reclamar la lista de vacunados por el servicio municipal de Salud y emplazar al alcalde de Murcia, José Ballesta, a que diga públicamente algún concejal más de gobierno, incluido el regidor, se ha vacunado.

Además, Serrano ha exigido al portavoz municipal de CS y socio de gobierno del PP, Mario Gómez, que, al igual que ha hecho la formación naranja con el consejero de Salud, Manuel Villegas, reclame la dimisión de Coello.

Para el dirigente socialista local, el concejal de Sanidad ha "mentido" para poder recibir la dosis, apuntándose a las tareas de vacunación cuando "no ha ejercido nunca" como médico, no tiene la especialidad y no ha hecho el MIR (Médico Interno Residente).

El PP ha asimilado el caso de Coello al de Serrano, jefe del servicio de urgencias del hospital murciano José María Morales Meseguer, profesional sanitario de primera línea con prioridad para ser vacunado tras usuarios y trabajadores de residencias de ancianos y centros de discapacitados.