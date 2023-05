Segunda visita de Aznar en dos semanas a la Región de Murcia: “Sánchez solo puede ser presidente si pacta con terroristas”

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha vuelto a visitar la Región de Murcia para mostrar su apoyo al candidato del PP a las elecciones regionales y actual jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras: “Es el que más puede aportar al progreso de Murcia”. A las 12 de la mañana ha acudido a un mitin en el Teatro Circo, situado en la capital. Ha aprovechado el encuentro para arremeter contra Pedro Sánchez, acusándole de “blanquear a ETA”: “Advertí de los riesgos que de continuar esta coalición España entrará en un proceso de deconstrucción nacional, de ruptura”.

Aznar ha advertido que de ganar Sánchez las elecciones “harán consultas para que la España que conocemos deje de existir” y ha reprochado al Gobierno central la eliminación del delito de sedición. De volver a gobernar el PP, se ha comprometido a reinstaurarlo en el código penal.

Sobre el terrorismo, el expresidente ha acusado a Sánchez de “solo ser capaz de gobernar con terroristas” y ha arremetido contra la Memoria Histórica: “El PSOE no tiene bastante con pactar con terroristas que además revuelve los huesos de la Guerra Civil”.

Aznar ha defendido el Trasvase Tajo-Segura, subrayando que “todo el mundo tiene derecho a tener el agua que requiere”: “¿Cómo es posible que en un país como el nuestro, donde he tenido que defender tantas veces la agricultura española ante la Unión Europea, le neguemos el agua a la Región, la parte más competitiva de la industria agraria española?”. López Miras ha añadido que “Sánchez ha mostrado constantemente su desprecio a los habitantes de esta tierra. Nos deja sin agua por electoralismo”.

La “indigna” moción de censura

El candidato por el PP para las elecciones regionales ha calificado el debate para los comicios de la Comunidad de “un circo”, a causa de “radicales y extremistas”, ya que tuvo que suspenderse tras la negativa de María Marín de abandonar el atril después de que terminase su turno de palabra.

López Miras ha seguido arremetiendo contra la izquierda, calificando la moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia de “indigna”: “Estos años hemos visto cosas inconcebibles en la gestión pública. No llegaron a tiempo las luces de navidad. El PSOE no sabe que las sillas para el entierro de la sardina no se venden a cinco personas, sino a una”.

Le ha dedicado palabras de aliento al candidato a la alcaldía de la capital murciana, José Ballesta: “Nunca has dejado de ser alcalde de todos los murcianos”