Los tres diputados tránsfugas de Ciudadanos convocan una reunión clave que decidirá futuro del grupo parlamentario

Uno de los diputados tránsfugas de Ciudadanos en la Región de Murcia, Francisco Álvarez, mandó al resto de miembros de su resquebrajado grupo parlamentario un correo electrónico convocando a todos ellos a una reunión clave para el futuro de la formación naranja y de la Asamblea Regional que tendrá lugar mañana, miércoles 7 de abril, a las cinco de la tarde. Los seis diputados de Ciudadanos se volverán a ver las caras, frente a frente, en una misma sala, después de la fallida moción de censura del 18 de marzo: Ana Martínez Vidal, principal impulsora de la moción, y Juan José Molina, actual portavoz parlamentario, tendrán delante de sí a Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez, que firmaron la moción y al día siguiente se incorporaron a las filas del Gobierno Autonómico, y a Alberto Castillo, presidente de la Asamblea, cuya postura se antoja trascendental en la reunión de mañana y en el devenir naranja.

La finalidad de la reunión, en un principio, no es otra que reorganizar el grupo parlamentario ante el nuevo panorama vislumbrado tras la moción y la adhesión consiguiente de los tres tránsfugas al Ejecutivo. Ana Martínez Vidal ha aseverado en declaraciones a este medio que se tratarán varios temas, entre los cuales están no solo "la portavocía del grupo", sino también "el reglamento de funcionamiento del grupo y las comisiones de investigación y de control al Gobierno". A saber: Valle Miguélez, ahora Consejera de Indistria es, también, la presidenta de la comisión de Industria de la Asamblea. Hay, por tanto, según Martínez Vidal, una incongruencia que supondría "un escandalo", pues "los miembros del Ejecutivo se controlarían a sí mismos y determinarían la decisión de los diputados de la cámara, en lo que sería una situación de poco respeto a la democracia".

Al margen de las comisiones, hay otra cuestión de suma importancia y de peso futuro a tratar en la reunión: la portavocía y la viceportavocía del grupo parlamentario. Está sobre la mesa la continuidad como portavoz parlamentario de Ciudadanos de Juan José Molina. En este aspecto, Martínez Vidal lo tiene claro: "Ellos no pueden tener la portavocía", ha asegurado, "porque son consejeros, y habría un conflicto de intereses entre el poder Legislativo y el Ejecutivo". De modo que, ante la posibilidad de que los tránsfugas tengan la intención de hacerse con la portavocía del grupo en la Asamblea, la líder de ciudadanos ha manifestado que "no sería ético ni moral". "Los diputados que seguimos siendo miembros de Ciudadanos queremos que el portavoz siga siendo Juan José Molina, porque somos los únicos que no tenemos un cargo en el Gobierno, de la misma forma que cuando yo fui consejera o vicepresidenta, no fui portavoz del grupo. Habría sido reprobable", ha añadido la diputada.

La decisión de Alberto Castillo, clave en la reunión

Cualquier asunto y modo de organización del grupo de Ciudadanos que se trate en la reunión de mañana no podrá resolverse ni llevarse a cabo sin el beneplácito del presidente de la Asamblea, Alberto Castillo, quien se abstuvo en la votación de la moción de censura. Hay dos escenarios posibles: si se pone de parte de los tránsfugas, tendrían mayoría en la reunión y podrían tomar decisiones en nombre del grupo parlamentario: decidir sobre las comisiones, cambiar la portavocía. Si se mantiene afín a la línea de acción del partido, defendiendo las opiniones de Martínez Vidal y Molina, habría un empate técnico y las cosas se quedarían tal y como están.

"Nosotros tenemos un trato de compañeros con Alberto Castillo, y, aunque no hemos hablado sobre este tema con él y queremos esperar a mañana, confío en que él, como buen presidente de la Asamblea que es, no entre en temas que supongan un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo", ha sentenciado Ana Martínez Vidal, quien, ante todo, se mantiene a la espera y a la expectativa de lo que los tres diputados del Gobierno le propongan mañana en la reunión. Juan José Molina se mantiene en una línea similar al respecto. "Ellos nos han convocado a Alberto, Ana y a mí; mañana sabremos qué pretenden", ha enunciado en declaraciones a este medio.