La vicepresidenta de la Región de Murcia, una tránsfuga abucheada por el colectivo LGTBI: “No es una víctima, es una política que no se moja”

Cuando en 2019 se constituyó la Consejería LGTBI en la Región de Murcia, el presidente por los derechos del Colectivo No te Prives, Jesús Costa, se lo agradeció a la consejera y vicepresidenta murciana, Isabel Franco, mientras le advertía que “criticaría y denunciaría” todos las medidas que no se llevasen a cabo. Dos años y once meses después, Costa no esperaba verse en un escenario llamándola “mentirosa”, rodeado de un público que gritaba a la consejera “¡Tránsfuga!”, “¡Facha!” y “¡Fuera fascistas!” hace una semana en la capital murciana. “Se supone que el premio era por los actos en la defensa del colectivo LGTBI, pero esta señora no ha hecho nada. No frena el discurso de odio de sus compañeros de Gobierno. No puede esperar que toleremos esa actitud, se la tenemos que criticar”, defiende el presidente de No te Prives, que junto a otras asociaciones lleva meses denunciando la gestión de Franco de la Consejería LGTBI. La vicepresidenta murciana también es responsable de Mujer, Igualdad, Familias, Política Social y Transparencias.

Aquella noche era la entrega de Premios Fomento de la Tolerancia 2022, repartidos por la Asociación de Comerciantes y Vecinos de Santa Eulalia, un barrio histórico por sus locales de ambiente. Franco y Costa eran dos de los galardonados: “Si a mí me dan un premio por denunciar las acciones que considero injustas contra el colectivo, ¿cómo le van a dar un premio a esta mujer y me voy a quedar sentado?”, reflexiona el activista, que devolvió el premio tras lo ocurrido.

Tras el acto, la consejera publicó numerosos mensajes en sus redes sociales censurando los insultos en su contra: “Ayer se abucheó la democracia y la capacidad de gestión, porque políticamente era lo que interesaba”, reza uno de sus post.

“Esa mujer no va a dar lecciones de democracia a un colectivo que ha conseguido sus derechos a fuerza de estar en la calle. Una tránsfuga que ha jugado con los votos de los ciudadanos no puede dar lecciones de legalidad a un colectivo que ha conseguido sus derechos a base de luchar por obtener esas leyes”, puntualiza Costa.

Otros miembros del Ejecutivo regional también han escrito publicaciones de apoyo a la consejera, como la directora general de Mujer y Diversidad de Género en la Región Murcia, que hizo un llamamiento “por la tolerancia”. “Como hemos estado pidiendo el respeto a la diversidad están utilizando esa palabra dando a entender que hay que tolerarlo todo. Y no hay que tolerarlo todo. El discurso de la ultraderecha, por ejemplo, no hay que tolerarlo, una paliza no hay que tolerarla. Y una mentira no hay que tolerarla, hay que combatirla”, explica el presidente de No te Prives.

“Isabel Franco no es una víctima, víctimas son los trans, víctimas son los que les pegaron la paliza en Madrid, o en Fortuna, que le rompieron la cara. Ella es una política que no se moja”, define Costa.

Ayer se abucheó la democracia y la capacidad de gestión, porque políticamente era lo que interesaba. Las personas LGTBI se merecen la mayor altura de miras posible, fuera de intereses partidistas.

Quien nos quiera acompañar, nos encontrará con los brazos y la mente abiertos. pic.twitter.com/NA0Scic0No — Isabel Franco ❤️🇪🇸 (@ifranco) 18 de junio de 2022

“Está enturbiando las siglas”

Este miércoles se presentó en la Asamblea regional una moción socialista contra la LGTBIfobia que pedía, entre otras cosas, la prohibición expresa de las terapias de conversión de la orientación y la identidad sexual, además de la petición al Gobierno regional de que se persone como acusación popular en los asesinatos motivados por LGTBIfobia. La moción fue enmendada parcialmente por el Partido Popular, por lo que ninguno de estos dos puntos fueron aprobados por la Asamblea al contar con el voto en contra de los populares, de los tránsfugas de Ciudadanos -entre los que se encuentra la consejera de LGTBI- y los diputados expulsados de Vox, que pese a haber sido expulsados del partido siguen empleando sus siglas.

En el tiempo que ha estado al frente de la Consejería, Isabel Franco inauguró el Observatorio contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género en la Región de Murcia el Día del Orgullo con la ausencia de los colectivos LGTBI, que le advirtieron que tenían actividades programadas para ese día: “Quería su foto porque se celebra el Día del Orgullo, pero la mayoría de nuestros representantes trabajaba y le era imposible asistir al pleno a las 9.30 de la mañana”, explicó Costa a este diario. Junto a su asociación tampoco pudo asistir Asfagalem (Asociación de Familias Homoparentales de la Región), Galactyco (de Cartagena) y ni LOR+LGTBIQ (de Lorca). Franco aseguró que el pleno se había constituido sin los colectivos porque las asociaciones no quisieron ofrecer fechas alternativas. “Demostré a los medios que eso era mentira, todos los colectivos le mandamos un mail comunicándole que ese día no podíamos y pidiendo fechas alternativas. Por eso puedo decir que miente”, subraya el presidente de No te Prives.

Un año después, el Observatorio ha puesto en marcha dos medidas: el primer Informe de Diagnóstico contra la discriminación en la Región de Murcia y el primer centro de atención LGTBI en la Región de Murcia.

El informe del Observatorio, realizado por el Colegio de Ciencias Políticas y Sociología, debería haberse publicado en abril. Tiene como objetivo, “conocer las opiniones, necesidades y situación en general de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales, de sus familiares y redes de amistad para un mejor desarrollo de los mandatos legales y también para tener una herramienta para ofrecer una atención especializada a estas personas”. “A lo mejor es buenísimo, pero tiene que salir cuando tiene que salir”, insiste Costa. Por el momento, se desconoce ninguna actuación que hayan puesto en marcha.

En lo que respecta al centro de atención LGTBI en la Región de Murcia, pensado para ofrecer acompañamiento y atención psicológica a personas del colectivo LGTBI, a sus familias y al entorno, ya se ha inaugurado, aunque aún está en fase de selección de personal. Para el presidente del colectivo No te Prives, “dice mucho” que desde la Consejería se inaugure el centro primero y se empiece a contratar personal después: “Fue corriendo a hacerse la foto en el mes del Orgullo, ni siquiera llamó a todos los colectivos para inaugurarlo”, denuncia. Durante la presentación del Punto Arcoíris solo fue invitado el Colectivo Galactyco de Cartagena. “Si hubiera sido un centro municipal lo hubiera entendido, pero si es regional, ¿por qué no nos llaman a todos?”, se pregunta Costa.

En cuanto al Observatorio, desde No te Prives se espera que se convoque este mes de junio: “¿Qué pasa el 28 de junio? El Orgullo. Si no quieres abrirlo solo para la foto lo convocas en abril o en julio”, apunta Costa, que recuerda que los miembros de este órgano deberían reunirse al menos dos veces por año.

Para el presidente de No te Prives, otro asunto pendiente de la consejera de LGTBI es su escasez de muestras de apoyo al colectivo. Cuando se quiso hacer la declaración institucional por el 17 de mayo -Día Internacional contra la Homofobia-, la moción no salió adelante porque los ex de Vox votaron en contra: “Tendría que haber hecho una declaración como consejera”, sostiene.

“Le dijimos a Isabel Franco que tenía un problema con la consejera de Educación, Mabel Campuzano, y con Vox”, incide Costa. “Necesitamos que como consejera de Igualdad y presidenta del Observatorio tenga una postura dura y crítica con cualquier discurso o argumento que fuera en contra del colectivo”, exige el presidente de No te prives, y reclama que si Franco no toma acciones que prueban su compromiso con el Colectivo “más le vale quitarse las siglas”: “En el Orgullo le pedimos que se vaya, que quite las siglas, porque solo está consiguiendo enturbiarlas”.