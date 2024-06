Vox afea en la Asamblea de Murcia la baja de paternidad de un diputado de Podemos, expulsado entre gritos

La tensión en el Parlamento de Murcia ha crecido este miércoles hasta límites rara vez vistos. La presidenta de la Cámara, Visitación Martínez (PP), ha suspendido la sesión plenaria después de que el diputado de Podemos Víctor Egío se haya negado a abandonar el hemiciclo tras una orden expresa de la máxima mandataria.

Martínez lo había expulsado justo después de comenzar las votaciones de las enmiendas reservadas a la Proposición de Ley de modificación de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región porque el diputado de la formación morada había solicitado su turno de palabra para responder, “por infames alusiones”, a la acusación personal que el portavoz de Vox en la Asamblea, Rubén Martínez Alpáñez, había vertido sobre él.

Pero la presidenta no le ha dejado intervenir. “En el debate se cita un interviniente a otro y no son alusiones”, ha esgrimido hasta en tres ocasiones Visitación Martínez para negar su turno a Egío. Pero éste ha seguido hablando, a gritos, desde su escaño, alegando que se ha tratado de un “ataque personal” hacia él. Ante los gritos, la presidenta le ha pedido que abandone el pleno, cosa que, al no ocurrir, la ha llevado a suspender temporalmente la sesión.

La disputa había surgido durante el turno de palabra de Martínez Alpáñez. El diputado ultraderechista había atacado a Egío haciendo referencia a los “seis meses que ha estado sin aparecer por el Pleno de la Cámara”. Pero se ha tratado de una acusación falsa y con un motivo infundado.

“No nos vamos a someter a los ataques de estos fascistas”

El propio Víctor Egío ha expresado a este periódico que “el portavoz de Vox ha hecho unas acusaciones gravísimas” contra su persona. “Ha insinuado que soy un gandul, pero la realidad es que el 18 de abril fui padre, y he estado seis semanas en casa ejerciendo el derecho a la conciliación”, ha aseverado el diputado morado.

“No voy a permitir que nadie venga aquí a faltar al respeto a mí ni a ninguna persona. Y lo grave es que la presidenta de la Asamblea no me haya concedido el derecho a responder por alusiones personales, tal y como establece el reglamento de la Cámara”.

El Artículo 93 del Reglamento de la Asamblea Regional murciana hace referencia a que el “tiempo por alusiones” será concedido “por la Presidencia” cuando, “a su juicio, se hicieran alusiones que impliquen juicios de valor o inexactitudes en relación con la persona o conducta de una diputada o diputado o de un grupo parlamentario”. Los condicionantes para que Egío tomara la palabra, en este caso, se cumplían.

“En esta Región hay mucha gente que no nos vamos a arrodillar nunca ni a someter a los ataques de estos fascistas. Vamos a defender nuestros derechos hasta las últimas consecuencias”, ha concluido Egío, en referencia al diputado de la formación ultra.

El propio Egío ha colgado un post en X minutos después del encontronazo en el que ha esgrimido “el derecho a conciliar de millones de padres y madres sin que nadie los insulte”. En la publicación también ha compartido el vídeo del momento en que Martínez Alpáñez ha arremetido contra él y ha cargado contra la presidenta de la Asamblea.

Una vez suspendido el pleno, varios diputados han conformado sus propios corros para comentar la situación. Diputados de PP y PSOE se han acercado a Egío para tratar de calmar los ánimos.

El diputado Rubén Martínez Alpáñez se ha marchado su despacho junto con sus compañeros de Vox, entre risas contenidas. En ese momento, fuentes parlamentarias han cargado contra la actitud de Visitación Martínez. “Levantamos la mano y nunca nos dan la palabra. Es un atentado contra el honor de un diputado. Sale a la tribuna (Alpáñez), dice que (Egío) falta seis meses a esta Cámara, y te lo tienes que tragar. Ya está bien. Esta es una presidenta dictadora”, han constatado dichas fuentes.

Se trata de la primera vez, en la presente legislatura, que se suspende una sesión plenaria en la Cámara murciana después de una llamada al orden de la presidenta.

Minutos después, cuando aún duraba la confusión de la suspensión del pleno, Martínez Alpáñez ha bajado a hablar con Egío. Lejos de retractarse de sus palabras, ambos han continuado con los reproches cruzados. El pleno ha quedado definitivamente suspendido. La Mesa de la Asamblea ha convocado de urgencia la reunión de la Diputación Permanente este mismo miércoles con el objetivo de fijar una fecha para reanudar el pleno. Previsiblemente, el próximo miércoles 3 de julio, sin que Egío pueda tomar parte en su desarrollo.

Para Joaquín Segado (PP), Egío “ha sometido a chantaje” a la institución

Una vez decidido que la sesión interrumpida se volverá a reanudar el miércoles 3 de julio, los portavoces de cada grupo parlamentario han ido desfilando por rueda de prensa. Joaquín Segado, del PP, se ha mostrado muy duro contra la actitud del diputado morado. “Hoy, se ha sometido a esta Asamblea a un intento de chantaje. (Egío) Ha obligado a suspender seis votaciones que se iban a producir hoy. Ha interrumpido el procedimiento de una votación empezando a pegar gritos. Quiero felicitar a la presidenta por la paciencia que ha demostrado”, ha expresado el diputado popular, que no ha entrado a valorar si las apreciaciones de su homólogo ultraderechista han sido “correctas o incorrectas”.

En la misma línea, Martínez Alpáñez ha acusado a Podemos de “paralizar el discurrir habitual del pleno de la Cámara”. “En cuanto a mis afirmaciones”, ha espetado el portavoz ultraderechista incidiendo aún más en el asunto, “no hay más que revisar la agenda de los últimos meses o el último año de los diputados de la Asamblea, para verificar si yo dicho algo que haya que rectificar”.

Por su parte, el portavoz socialista José Vélez, ha mostrado su apoyo a Egío, y ha esgrimido que “la derecha y la derecha no creen en la igualdad”, pero que, a pesar de ello, le parece “fuerte” que se acose a “un diputado por ejercer su derecho a la paternidad”. “Quizás la respuesta (de Egío) haya sido excesiva, pero lo ha hecho en su derecho. La presidenta debería de haberle dado la palabra”, ha concluido Vélez.