Denuncian irregularidades en la jefatura de un servicio de La Arrixaca

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Emilio Ivars ha denunciado que desde 2013, la jefatura del Servicio de Cirugía Cardiovascular de La Arrixaca está cubierta en Comisión de Servicios, a pesar de que la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, establece que esta plaza debe estar ocupada por personal estatutario de los servicios de salud. "Es un incumplimiento manifiesto de la legislación sobre función pública. En este caso sobre el estatuto marco del personal estatutario".

Emilio Ivars ha preguntado en la Asamblea al consejero de Salud, por las razones por las que desde 2013 ocupa la jefatura del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca personal no estatuario.

De esta forma, ha aludido al artículo 39, que regula las Comisiones de Servicio y dice expresamente que "por necesidades del servicio, y cuando una plaza o puesto de trabajo se encuentre vacante o temporalmente desatendida podrá ser cubierta en comisión de servicios, con carácter temporal, por personal estatutario de la correspondiente categoría y especialidad".

El diputado socialista ha asegurado que la persona que ha ocupado y ocupa la jefatura de este servicio desde hace cinco años, Sergio Cánovas, es personal laboral indefinido en la Generalitat Valenciana. Por tanto, no reúne la condición esencial para poder optar a esa comisión de servicios, y al no ser estatutario, no puede cubrir un puesto vacante, sea el que sea, en comisión de servicios.

Ivars ha precisado que el Servicio Murciano de Salud "no puede hacer fichajes de médicos, tiene que realizar ofertas de empleo público de manera transparente. No se puede saltar las normas".

El parlamentario socialista ha pedido al consejero de Salud, Manuel Villegas, que ponga la ley sobre la mesa: "Un servidor público no puede utilizar su puesto de trabajo, su responsabilidad pública, para intereses personales y propios, ajenos al interés de la sanidad regional".

Acoso laboral

Asimismo, el PSOE también ha denunciado la situación laboral que viven actualmente dos médicos integrantes de la plantilla de este servicio, a los que se les ha retirado la capacidad de realizar operaciones quirúrgicas y han presentado la oportuna reclamación por acoso laboral.

El doctor José María Parra llevaba 15 años operando del corazón a unos 50 pacientes al año en el Hospital Virgen de la Arrixaca, la media habitual de estos cirujanos. En los dos últimos años practicó 4 y 0 operaciones, respectivamente. "Hace un año que no me programan operaciones a pesar de no tener malos resultados quirúrgicos. Y no se trata sólo de eso, un cirujano que no opera pierde habilidad", afirma el médico por teléfono.

Desde que el doctor Sergio Cánovas llegara a la jefatura del servicio de cirugía cardiovascular en 2013, Parra vio como en un primer momento le relegaron a ayudante de cirujano principal para finalmente dedicarse tan solo a pasar consulta cuatro veces a la semana, "apartado del quirófano".

Su compañero el doctor Víctor Glenn Ray también afirma haber vivido "una marginación lenta y paulatina". "El doctor Cánovas me fue apartando de los intereses comunes que teníamos, como la cirugía mínimamente invasiva". Tanto Parra como Ray también quedaron fuera del programa de trasplantes en un hospital que es líder nacional en donación de órganos por tres años consecutivos.