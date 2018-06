Denuncian irregularidades y acoso laboral en la jefatura del servicio de cirugía cardíaca de la Arrixaca

El doctor José María Parra llevaba 15 años operando del corazón a unos 50 pacientes al año en el Hospital Virgen de la Arrixaca, la media habitual de estos cirujanos. En los dos últimos años practicó 4 y 0 operaciones, respectivamente. "Hace un año que no me programan operaciones a pesar de no tener malos resultados quirúrgicos. Y no se trata sólo de eso, un cirujano que no opera pierde habilidad", afirma el médico por teléfono.

Desde que el doctor Sergio Cánovas llegara a la jefatura del servicio de cirugía cardiovascular en 2013, Parra vio como en un primer momento le relegaron a ayudante de cirujano principal para finalmente dedicarse tan solo a pasar consulta cuatro veces a la semana, "apartado del quirófano".

Su compañero el doctor Víctor Glenn Ray también afirma haber vivido "una marginación lenta y paulatina". "El doctor Cánovas me fue apartando de los intereses comunes que teníamos, como la cirugía mínimamente invasiva". Tanto Parra como Ray también quedaron fuera del programa de trasplantes en un hospital que es líder nacional en donación de órganos por tres años consecutivos.

El doctor Parra está esperando desde enero que desde la dirección gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS) se le dé alguna respuesta a esta situación de presunto acoso sin obtener ninguna respuesta. El SMS confirmó en un correo electrónico a este periódico que se "está elaborando un informe tanto Prevención de Riesgos Laborales como la Inspección del Servicio Murciano de Salud".

Pero no es la única situación irregular en la jefatura del servicio de cirugía cardíaca del hospital Virgen de la Arrixaca. Cánovas fue nombrado jefe del servicio en comisión de servicios sin pertenecer al SMS ya que es un contratado laboral indefinido en el Hospital General Universitario de Valencia, ni tampoco ser personal estaturio, condición indispensable según exige la ley del marco de personal estatutario de 2003.

La jefatura actual de Cánovas se encuentra bajo interrogante cuando el pasado abril no se le renovó la comisión de servicio desde Valencia, aunque entonces solicitó un permiso temporal de un mes que le fue concedido.

Mientras tanto, el SMS ha abierto una convocatoria para cubrir la jefatura. Dos de los cirujanos de la Comisión de Valoración para escoger al nuevo jefe de servicio, los doctores Julio García y José María Arribas, se vieron obligados a retirarse de dicha comisión tras un recurso de alzada presentado por Ray "habida cuenta que puede existir conflicto de intereses por haber prestado colaboración profesional privada en los dos últimos años" con el doctor Cánovas.

"Tras la abstención de estos dos cirujanos de la comisión se comprueba que el doctor Cánovas también ha estado haciendo intervenciones quirúrgicas en la sanidad privada sin tener la compatibilidad", dice el doctor Ray. El también aspirante a jefe de servicio de cirugía cardiovascular indica que el doctor Cánovas se integró en el Centro Cardiovascular de Murcia (CVM) del que estos cirujanos son socios haciendo intervenciones en La Vega.

A pesar de que los organismos autorizados recomiendan hacer 50 ó 60 intervenciones al año, el doctor Cánovas se asignaba a sí mismo más de 100 intervenciones en la Arrixaca y a estos dos cirujanos socios del CVM, alrededor de 80. "Antes había un reparto de tareas equitativo entre todos los cirujanos del servicio, pero al no formar parte de su `grupo´ nos ha ido marginando de forma paulatina", señala Ray, quien también ha denunciado la situación al SMS para darse de bruces con el silencio administrativo. El SMS, por su parte, comunicó a este diario que "el nombramiento del doctor Cánovas es legal".