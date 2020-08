CCOO convocará una huelga en la enseñanza murciana

El Secretario General Federación Enseñanza de Comisiones Obreras en la Región de Murcia, Nacho Tornel, ha anunciado este lunes que convocarán una huelga si no se garantiza la seguridad en el inicio del curso escolar tras una consulta entre su afiliación que arroja un resultado del 75 por ciento de los encuestados a favor de la protesta como un instrumento de lucha para conseguir un inicio de curso en condiciones de seguridad.

Un 44,8 por ciento de los encuestados aboga por convocatorias de huelga puntuales, un 36,5 por ciento por la huelga indefinida y un 19,7 por ciento piensa que hay que combinar la convocatoria de paros puntuales con una eventual huelga indefinida. La consulta también muestra también que un 52 por ciento de la afiliación que ha participado en la misma quiere movilizaciones centralizadas como concentraciones y manifestaciones mientras que un 35 por ciento quiere que se hagan acciones reivindicativas en los centros educativos.

En este sentido CCOO trabajará para plantear un escenario de huelgas y movilizaciones continuadas hasta alcanzar las condiciones que el sindicato considera adecuadas para garantizar la seguridad de la comunidad escolar y la equidad del sistema educativo en la respuesta al alumnado más vulnerable.

Tornel critica que la Consejería pretenda mantener la ratio de casi la treintena menores por clase en los centros públicos de secundaria. Una ratio que el Gobierno Regional pretende disfrazar con la medida, supuestamente alternativa, de reducir la presencia de los alumnos en un día a la semana hasta segundo de la ESO y que tiene que ver con el aforo del centro y no con la ratio por lo que la posibilidad de contagio no se reduciría.

El Secretario General de la Federación de Enseñanza, Nacho Tornel, no comprende cómo "si la consejera no puede reunirse de forma presencial con los representantes de la enseñanza privada, a los de la pública no los atenderá hasta el próximo viernes 28, pretende que veinte niños de 3 años arranquen junto a una sola maestra su periplo en los colegios regionales".

Tornel, recuerda que "el objetivo de CCOO y toda su afiliación no es cerrar los centros escolares sino conseguir abrirlos en las condiciones óptimas para ello".