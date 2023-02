CCOO pide el cese del jefe accidental de la Policía Local de San Javier

La sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de San Javier denuncia la irresponsabilidad de las declaraciones del Jefe Accidental de la Policía Local en el consistorio marmenorense.

José Tomás García declaraba en un programa del medio TVMARMENOR, “Ahora mismo la mayoría de los delitos suele ser inmigración. Nacionales hay poco... Nos vamos a la estadística. El sistema tradicional del delincuente que había antiguamente en el pueblo, eso ya no existe. Ahora tenemos bandas organizadas que vienen, que no tienen documentación, que no están censados en España. Que serán ilegales. Que son los que hacen los atracos y se marchan” y añade “en la zona del levante se desarticulan entre 200 y 250 bandas todos los años”

CCOO de la Región de Murcia exige a García que explique la fuente de sus datos y recuerda que el última Estadística de condenados: Adultos, Estadística de condenados: Menores publicada el 15 de septiembre de 2022 en el INE, cuya fuente es el Registro central de penados del Ministerio de Justicia, apunta en sentido contrario a sus palabras “La mayor parte de los condenados en 2021 tenía nacionalidad española, un 75,2 por ciento frente al 74,9 por ciento del año anterior”

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en la Región de Murcia pide al actual Jefe Accidental de la Policía Local que muestre la fuente de sus afirmaciones y, en caso de no tenerla y que sean fruto de una manipulación ideológica, que asuma las consecuencias de sus palabras que, según el sindicato, no solo son irresponsables y perjudiciales para la paz social y la convivencia ciudadana sino que podrían dar lugar a su traslado a la Fiscalía por si constituyen un ilícito penal.