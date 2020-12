Desmanteladas en Lorca tres fiestas con exceso de aforo y puestas 188 sanciones

La Policía Local ha desmantelado esta Navidad tres fiestas privadas en Lorca que incumplían las normas de seguridad contra el coronavirus y vulneraban las restricciones sobre el número máximo de personas permitido en reuniones y ha puesto en una semana 188 sanciones.

En una de ellas fueron desalojados de una vivienda 12 personas y detenido el organizador, un vecino de Totana en situación irregular en España, ha dicho este lunes el concejal de Seguridad, José Luis Ruiz. En otra en la avenida de Europa fueron desalojadas otras 12, entre ellas, una mujer por infracción de la ley de Extranjería.

Los participantes fueron denunciados además por causar ruidos e incumplir la ordenanza de convivencia ciudadana al molestar a los vecinos. En una tercera fiesta en una urbanización de Purias los participantes causaban también molestias a los vecinos y fueron propuestos para sanción, entre ellos, uno que se negó a identificarse ante la Policía.

Respecto a las sanciones, han sido del 21 al 27 de diciembre 188, 79 por no llevar mascarilla, 38 por saltarse el toque de queda, 8 por superar el número máximo de seis personas en reuniones y 15 por incumplimiento del aforo en locales, por permitir la consumición en barra y por no respetar el horario de cierre.

En un bar de la calle Pérez Casas se consumía en barra, la camarera no tenía contrato, clientes no llevaban mascarilla e incumplían el horario del toque de queda y otros establecimientos de hostelería fueron desalojados por no estar cerrados de 18 a 21 horas Nochebuena y Navidad.

En Nochebuena hubo una reyerta en la que un hombre sufrió lesiones de arma blanca en el cuello y se detuvo al presunto agresor por tentativa de homicidio.

También fue necesaria la intervención de los agentes en una pelea juvenil el sábado en la que resultó herido en la cabeza un menor de 14 años arrestado días antes como presunto autor del robo con fuerza de un teléfono móvil, que quedó en libertad cuando se comprobó su edad en la comisaría de la Policía Nacional.

Durante la semana de Navidad los agentes locales llevaron a cabo además 77 controles a 483 vehículos y 291 personas. Remitieron 26 denuncias a la Jefatura Provincial de Tráfico por delitos contra la seguridad vial por los que fueron detenidas cinco personas.