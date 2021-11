Disparan al balcón de un piso de estudiantes de Cartagena donde ondea la bandera republicana

A las doce del mediodía de este lunes regresaba al piso que comparte con otros compañeros José Antonio, un estudiante universitario de Cartagena. Al llegar de sus clases se percató de que un disparo había atravesado la ventana del comedor, tal y como atestigua la foto que colgó en su cuenta de Twitter poco después y que se ha hecho viral.

Los jóvenes tienen una bandera republicana colgada del balcón de su piso, situado en el barrio del Sector Estación, aunque todavía no se ha desvelado si el disparo tiene relación directa con la insignia. La Policía Nacional –según ha podido saber este periódico– se desplazó hasta el domicilio del joven y ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

"Nos ha pillado por sorpresa, era algo que no nos esperábamos para nada; cuando entré al comedor vi un agujero en la ventana y me pareció desde el principio que era un agujero de bala", relata al otro lado del teléfono a elDiario.es José Antonio.

"Llamamos a la casera para advertirle, y a nuestros padres, porque estábamos preocupados y fueron ellos quienes nos aconsejaron llamar a la policía". Una vez se personaron los agentes en el domicilio, confirmaron que el impacto lo había provocado una bala "y nos dijeron que vendrían de la Policía Científica también; y así fue".

hemos llamao a la poli y todo stamos choqued — ⚰ (@josepuntoant) 22 de noviembre de 2021

Según el relato de José Antonio, el disparo se habría realizado desde los pisos más altos del edificio que se encuentra en frente del suyo, que hay siete posibles pisos sospechosos y que el proyectil es una bala trucada –un balín grande y metálico– que han encontrado en el patio que hay abajo.

Ahora se plantean si quitar la bandera del balcón. "Uno de los cuatro compañeros que estamos en el piso duerme muy cerca del comedor; por un lado nos da miedo que se repita y por otro no queremos deshacernos de ella porque está el dilema de que la persona que ha disparado habría conseguido lo que pretendía".

Los policías, dice, "por sus conversaciones, parecían tener claro que el disparo lo había provocado la insignia de la República".

Rifirrafe con un vecino

Ya durante el confinamiento, recuerda José Antonio, ondeaba la bandera en su balcón y tuvo un rifirrafe con un vecino del otro edificio, "pero que ya ha puesto el piso en venta y no sigue viviendo aquí; lo que pasó fue que un día me sacó él la bandera franquista en respuesta a nuestra bandera republicana pero se quedó ahí".

Los chicos, que siguen sin asumir lo que ha pasado y se han mostrado preocupados con este episodio, han asegurado no tener problemas con vecinos ni compañeros. "No hacemos ni fiestas, somos gente tranquila, no entendemos cómo hay gente que va disparando por la calle y que nos ha disparado a nosotros".