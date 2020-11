El Gobierno de Murcia defiende el cierre de la hostelería por criterios sanitarios: "Es para evitar más muertes"

La Región de Murcia, con 835 nuevos contagios y 16 fallecidos más este miércoles, se encuentra en un nivel de riesgo extremo según los indicadores COVID establecidos por el Ministerio de Sanidad. Así lo ha recordado este jueves el consejero de Presidencia, Javier Celdrán, tras la celebración del Consejo de Gobierno para justificar el cierre de la hostelería y restauración anunciada este miércoles y que entrará en vigor el próximo sábado durante al menos dos semanas.

Celdrán ha insistido en no responsabilizar al sector de los contagios. "Sabemos que han tomado todas las medidas para proteger a sus trabajadores y a los clientes y que han sido responsables; pero la decisión está avalada por los expertos sanitarios y epidemiológos y el objetivo es contener los contagios y evitar más muertes y el colapso sanitario", ha dicho el consejero de Presidencia, quien ha adelantado que esta tarde (por la del jueves) se celebrará en el Palacio de San Esteban una mesa de trabajo a la que asistirán varios consejeros y el presidente de la Región, Fernando López Miras, así como la patronal y representantes de la hostelería. El titular de Presidencia ha recordado que desde el inicio de la pandemia se han destinado a este sector 23 millones de euros "y vamos a seguir a su lado". Y ha reclamado del Gobierno de la Nación un plan estatal y la bajada del IVA al 4%, así como la eliminación de las cuotas para los autónomos, en especial en el sector de la hostelería.

López Miras, ha señalado Celdrán, fue quien promovió este miércoles la reunión con el presidente de la CROEM, José María Albarracín, para definir y decidir conjuntamente la línea de ayudas. Algunas de estas iniciativas, ha adelantado el consejero de Presidencia, son subvenciones a fondo perdido para cubrir los alquileres de locales durante el cierre, medidas concretas para subvencionar los productos perecederos y compensaciones al IBI en los municipios donde están ubicados dichos negocios. Un acuerdo que esperan haber rubricado la semana que viene para llevar el plan de rescate al próximo Consejo de Gobierno.

Con el cierre de bares y restaurantes, la Región de Murcia se suma a Cataluña, Navarra, Asturias, Castilla y León, Galicia o La Rioja, ha señalado por su parte el consejero de Salud, Manuel Villegas, así como a numerosos países de Europa. Villegas ha señalado que la la responsabilidad de los contagios recae en los usuarios de la hostelería, "en aquellas personas que interactúan sin la mascarilla y debemos afrontar que este es el momento de la limitación de la vida social, de plantar cara a la enfermedad y limitar las salidas a lo esencial".

Colapso en los hospitales de la capital

Según Villegas, ya hay dos hospitales de la Región, del área metropolitana de Murcia, que se encuentran en situación crítica, donde ya están teniendo que derivar pacientes y suspender las intervenciones no esenciales. Los que están más aliviados, por el momento, son los del área de Cartagena y el Mar Menor, donde se está trasladando a pacientes de otros centros hospitalarios. "Pero si en una semana no frenamos la curva, llegaremos a una situación todavía más preocupante".

El último informe COVID, emitido a última hora de este miércoles, cifra en 11.683 los casos activos de coronavirus en la Región; de los que 593 están hospitalizados y 98 en la UCI. Este miércoles hubo 16 fallecidos más, de entre 64 y 97 años, y 835 nuevos contagios de los que 285 se registraron en la capital, Murcia; 66 en Cartagena; 41 en Yecla y Caravaca; 36 en Jumilla y los demás repartidos entre distintos municipios.

En la misma línea que Celdrán, el consejero de Salud ha destacado que este miércoles en la reunión del Consejero Interterritorial, Murcia reclamó "unidad de acción y actuación; no podemos tener 17 frentes distintos para un mismo enemigo". No es la primera vez que el Gobierno de Murcia, de PP y Ciudadanos, acusa al central de falta de liderazgo estatal durante la pandemia. Se han quejado, además, de falta de información ante un posible confinamiento domiciliario. "No tenemos datos de si habrá confinamiento total como parece que se está sondeando ya, tendremos que seguir esperando para leerlo en algún medio de comunicación", ha lamentado Celdrán.