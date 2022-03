La lucha por el soterramiento de las vías de tren en Murcia llega a un documental en vísperas del juicio a tres detenidos

El cura de la PAH, la abuela de las vías, el maestro Joaquín Contreras... Son algunas de las voces que formaron parte de las manifestaciones por el soterramiento del AVE en la Región de Murcia. Han pasado cuatro años y medio desde que miles de vecinos consiguieron que la ciudad de Murcia no acabase partida en dos por una vía de tren. También es el aniversario de las detenciones de tres jóvenes durante las manifestaciones, que el próximo 24 de marzo se sentarán en el banquillo acusados de delitos desórdenes públicos y de daños.

Cuatro años exigiendo la absolución de los 'jóvenes de las vías' de Murcia: "No merecen ser tratados como terroristas"

En el documental 'Los jóvenes de las vías: Una herida abierta', realizado por Abel Guillén, Javier Cerezuela, Félix Cervantes y Kisco Palazón, queda patente que la lucha por el soterramiento continúa viva “hasta que los jóvenes de las vías queden libres”: “No se puede celebrar el soterramiento porque hay unas familias pendientes de un hilo, que sufren una injusticia en la que sus hijos han sido cogidos como cabezas de turco de todo un movimiento vecinal”, sentencia Abel Guillén.

Para el realizador, los dirigentes políticos pusieron la mirada sobre los tres jóvenes porque “no contaban con una plataforma que los apoyase y no disponían de recursos”: “Querían recordar a la sociedad que aunque la lucha puede ser efectiva, tiene consecuencias”. Los jóvenes se enfrentan a la posibilidad de cumplir 3 años de prisión por un delito de desórdenes públicos y 5 años de prisión por un delito de daños mediante incendio en las vías férreas, además de una multa de 133.750,26 euros de responsabilidad civil.

Los tres tenían unos 18 ó 19 años en el momento de los hechos. “Son jovencísimos, tienen sus trabajos, sus familias, de repente se ven envueltos en algo que puede truncar sus vidas”, ilustra Guillén. “Enfrentarte un asunto así ahora, con 22 años, no me lo puedo imaginar”. “También sufren las familias”, recuerda, “para la gente de su alrededor esto es muy duro, no solo por la causa en sí, sino porque se ha alargado tanto en el tiempo”.

Guillén recuerda que la noche del 3 de octubre del 2017, el día en el que se les acusa a los jóvenes de causar los desperfectos, había casi 3.000 personas protestando y no hubo detenciones. “A los pocos días llamaron a nuestros hijos por teléfono, no por citación judicial, y empezó nuestro calvario”, resumía Resu, madre de uno de los acusados para elDiario.es.

“Si era tan violento lo que estaba pasando esa noche, ¿por qué no se detiene antes a nadie?”, se pregunta Guillén, que asegura que vieron como la policía “se retiraba de la manifestación” sin disolverla. “Hay muchas cosas por investigar y resolver de aquella noche, pero sin embargo se pone el foco en los jóvenes”, observa.

El sur de la capital, olvidado

En el documental, el cura de la PAH, ilustra a la perfección el hartazgo de los vecinos, que estaban cansados de ver que “por cuatro ricos de Murcia que querían coger ya el AVE, el sur quedaba olvidado”. Se iba a deteriorar toda una vida social y devaluar las viviendas. “Habría sido un desastre que habrían pagado los barrios empobrecidos”, analiza Guillén.

Ahora, las peticiones de justicia continúan: el documental se emitirá este jueves por la mañana en la Universidad, en la Facultad de Comunicación a las 11:30; y por la tarde tendrá lugar una manifestación a las 19:30, que espera Guillén que sea “histórica”.

Bajo el lema “la gente por arriba, el tren por abajo”, la reivindicación de soterrar la vía ferroviaria se remonta a los años 80. El alcalde de por entonces, el socialista José Méndez, encargó un proyecto para modernizar la estación de trenes del Carmen y una remodelación urbanística alrededor que incluía la estación en superficie. Es en ese momento cuando comienzan los primeros movimientos vecinales que consiguen que se retire la iniciativa.

El comienzo del Gobierno de Mariano Rajoy supuso un paso atrás en las reivindicaciones de las vías. Los conservadores decidieron que el AVE tenía que venir a Murcia, y ya se vería cuándo soterrar.

“Mis compañeros y yo vivimos las movilizaciones”

El realizador se define a sí mismo y al resto de autores del proyecto como “cuatro amigos” que se juntaron para ver cómo podían ayudar a nivel político y social en la Región de Murcia.

Guillén reconoce que el tema de los jóvenes de las vías les tocó tanto a él como a sus compañeros “bastante de cerca”: “Mis compañeros y yo vivimos las movilizaciones. La causa del soterramiento terminó siendo un asunto social no solo de Murcia, sino de la Región entera. El tema de los jóvenes de las vías también debe ser así”.

Actualmente Abel Guillén y Javier Cerezuela están presentando 'Presente', un documental sobre la dictadura uruguaya que fue premiado en Uruguay en 2019 y estrenado en Murcia, Madrid y Barcelona.