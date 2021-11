La Marea Blanca pone el foco en el "deterioro de la Atención Primaria" y anuncia movilizaciones ciudadanas

La Marea Blanca de la Región de Murcia ha convocado a profesionales y a la ciudadanía a movilizarse en defensa de la Atención Primaria, exigiendo la inmediata dotación de recursos personales y materiales en los centros de salud y consultorios que frenen la grave situación actual de demoras en citas, retrasos en consultas y cierres de consultorios, informan en una nota de prensa.

El Gobierno de la Región de Murcia "no puede afirmar continuamente que va a reforzar la sanidad pública cuando está permitiendo su deterioro, cerrando consultorios, contratando de forma precaria y temporal a médicos de familia, pediatras y enfermeras, administrativos, auxiliares y trabajadores sociales", continúan. Según la Marea Blanca uno de los principales problemas es que "las plantillas están mermadas, no se cubren bajas y no se refuerza en áreas sanitarias muy sensibles".

Además, señalan, nunca se han producido listas de espera en citas en los centros de salud "con las cifras que se están produciendo ahora", oscilando las demoras entre una semana y diez días, incluso más según el período o el área. "Son numerosos los centros de salud en los que se está doblando consultas por falta de médicos y enfermeras, con lo que el tiempo de atención tiende a disminuir y el esfuerzo de los profesionales no es suficiente para prestar la atención necesaria con la calidad asistencial exigible".

Los recortes sanitarios, apuntan desde la Marea Blanca, que se han venido produciendo, a los que se añade la situación de estrés a los que se ha sometido el sistema sanitario durante la pandemia, "exigía que se reforzara de manera inmediata los servicios de salud; pero el Gobierno Regional no lo ha tenido en cuenta, no ha dado respuesta a las alertas de profesionales y usuarios y el sistema se deteriora paso a paso, y sus consecuencias afectan a la salud de las personas".

El 18 de noviembre se iniciarán las movilizaciones con concentraciones en al menos los centros de salud de Cartagena, Murcia, Lorca y Molina de Segura. Se continuará con más concentraciones, recogida de firmas y culminará con una manifestación en la ciudad de Murcia, en enero de 2022. Se ha solicitado la adhesión a los ayuntamientos de la Región y ya la han materializado los de Águilas y Librilla.