Murcia se queda sin pediatras y médicos de familia: "Antes era impensable tardar 10 días en ser atendido en el consultorio"

Es una queja recurrente -de usuarios de la sanidad y colectivos profesionales afectados-, la de la falta de médicos y pediatras en los centros de salud de la Región de Murcia. El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha lanzado esta semana una convocatoria extraordinaria para incorporar nuevos profesionales a la plantilla de Atención Primaria, cuya bolsa de trabajo ya no tiene más recursos en ambas especialidades. Una circunstancia que imposibilita que se cubran las bajas y permisos y que satura aun más el trabajo de los profesionales de los centros de salud, además de alargar las listas de espera para ser recibido por el médico de cabecera, que llegan en algunos consultorios a la semana o los diez días.

Las convocatorias se abrieron el martes 2 de noviembre y se podrá optar a las mismas hasta el 15 de noviembre en el portal de Murciasalud o a través de una web habilitada por el SMS a tal efecto. Pueden inscribirse médicos y pediatras que no estén dentro de la bolsa, así como aquellos que ya estén en activo actualmente. Según la resolución de 29 de octubre, ambas convocatorias obedecen a la "inexistencia de aspirantes disponibles en la Bolsa de Trabajo en la convocatoria vigente para la cobertura de las necesidades asistenciales existentes".

La vicesecretaria del Sindicato Médico CESM en la Región de Murcia, Celia Román, recuerda que estas convocatorias se hacen periódicamente. "Hace un mes y medio salió otra, es un parche; lo que tienen que hacer es una oferta en condiciones, estable; lo que redundará positivamente en los profesionales y en los usuarios de la sanidad porque no es bueno estar cambiando de médico constantemente".

Esta carencia de profesionales en Atención Primaria está provocando algo "impensable" hace cinco años: "Que los usuarios de la sanidad tarden una media de entre una semana y 10 días para ser atendido por el médico de cabecera; ha habido lugares donde se ha alargado en algunos momentos hasta las tres semanas, un auténtico disparate". Y los pacientes "terminan saturando las urgencias o acudiendo a los hospitales sin tener patologías hospitalarias, pero si el eslabón de abajo falla, falla todo".

Desde la Asociación de Usuarios de la Sanidad Pública en la Región recuerdan que las "demoras en los centros de salud y la Atención Primaria tienen que ver con la falta de recursos, de profesionales y la burocracia que se ha asignado a los centros de salud". Y señalan que un proceso de atención a la enfermedad empieza en el momento en que una persona acude a su médico o médica de familia "y termina en una intervención o en una prueba diagnóstica con un resultado que el mismo médico de familia seguramente tendrá que analizar".

Listas de espera "indecentes"

"Cuando se produce esa demora en la Atención Primaria, se le tiene que sumar además el retraso de los diferentes procesos, con lo cual la realidad no se corresponde con las medias que publica la Consejería de Salud en sus listas de espera, es la suma de esas medias", concretan desde Usuarios de la Sanidad al tiempo que califican de "absolutamente indecente lo que está pasando en las listas de espera en hospitales y centros de salud" y piden al Gobierno regional que se plantee cuáles son sus objetivos prioritarios, "la salud de las personas u otras cosas".

Celia Román achaca el actual contexto "a una falta de planificación" que viene de lejos, dice en declaraciones a elDiario.es. "Las bolsas están agotadas, pero no de ahora, empezaron a estarlo ya el año pasado; no hay médicos de familia en ningún ámbito y si las ofertas laborales son más atractivas en otras comunidades autónomas, o fuera del país, el resultado es la marcha de profesionales en busca de mejores condiciones".

Hasta mayo no hay nuevas promociones de MIR, "por lo que se está contratando a médicos extranjeros con sus títulos homologados o de otras zonas de España; durante años ha faltado una buena planificación, que tuviera en cuenta las jubilaciones, no hay un recambio generacional". Cada año, explica Celia Román, se forman en la Región de Murcia 14 pediatras que pueden terminar trabajando en los hospitales o los centros de salud; y 86 médicos de familia que pueden optar por las puertas de urgencias de los hospitales, los Servicios de Urgencias de Atención Primaria, la UME, el 061 y los centros de salud. La situación actual, califica la vicesecretaria del CESM, es "nefasta, y los compañeros sufren para no enfermarse y no tener que sobrecargar a sus compañeros".

A diferencia de lo que sucede en la Región de Murcia, "donde los contratos no son de más de seis meses", hay comunidades como Castilla y León donde "se llegan a hacer ofertas laborales de hasta 3 años". El "problema" es la "temporalidad" porque, según Celia Román, "en cuanto a salarios estamos en la media alta del país, que lideran País Vasco y Navarra". Solo en hospitales como el de Lorca o Yecla "se han hecho contratos de un año para las puertas de urgencias, pero es lo máximo a lo que han llegado".