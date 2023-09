Paco Nadal, periodista de viajes: “La Región de Murcia está necesitada de voces que la reivindiquen”

La Manga del Mar Menor, Región de Murcia, finales de agosto de 2023. Esta franja de tierra de 21 kilómetros de longitud que cierra por el Este a la antigua Albufera de Palos, es un ejemplo paradigmático de todo lo que aflige y atormenta a las personas que hemos nacido en la Región de Murcia; de lo peor pero también de lo mejor que tenemos. Aquí se dan esos contrastes, ese quiero y no puedo. Y aquí se nos despiertan esos sentimientos: lo que podría haber sido y no fue. Y lo que amamos aun siendo lo que es hoy.

La Manga enamora y espanta: kilómetros de hormigón, lamentables muestras de una arquitectura que parece haber surgido de una digestión pesada de drogas duras, una carretera saturada y zigzagueante que eleva la sensación de absurdez y desorden, y para completarlo, nosotros, las personas, con nuestros ruidos y nuestro carácter depredador.

Y sin embargo, insisto, la arena y el mar, con esa infinidad de colores que el cielo, el sol y la luna alientan; esos turquesa, esos cian, esos diamantes salpicando el horizonte, la brisa, las nubes, la inmensidad y nuestra infancia, que es pequeña… Todo eso nos lleva a quererla. Lo mismo que nos lleva a querer a la Región de Murcia con sus contradicciones y en su conjunto, de este a oeste y de norte a sur.

Un químico que se salió del mapa

En La Manga del Mar Menor he cazado a Paco Nadal, quién lo diría, el rostro y la voz por antonomasia del periodismo de viajes en nuestro país. Francisco Nadal Yuste, nacido en Murcia en 1960 y vecino del Barrio del Carmen, es licenciado en Químicas por la Universidad de Murcia. Con ese título, al que le encauzó su familia, se puso al frente del negocio doméstico de productos químicos. Pero cinco años después, con treinta años de edad, don Francisco, como dice que lo llamaban, se cansó de seguir el plan que le habían marcado, de su despacho y de su buen coche, y se salió del mapa. Se lanzó a vivir la vida que quería vivir, y la que hoy, en 2023, ya supone más de la mitad de su existencia.

Tras tomar esa drástica decisión, en uno de esos momentos que casi se ven solamente en las películas, Paco se fue de viaje, algo que ya le apasionaba desde antes, desde que era scout y recorría de parte a parte la Región de Murcia. Se fue de viaje, y a la vuelta, el máster de periodismo de El País le dio conocimientos para encauzar su pasión, sacarle el máximo partido y poner sus experiencias al alcance de la gente. Ahí dio comienzo su viaje constante y tomó forma su pasión por contar historias, por inspirarse y por inspirarnos con ellas.

Paco Nadal, sencillo y amable, me recibe en su casa de La Manga, y después de mirar el paisaje por el balcón y de intercambiar impresiones, comenzamos a charlar. Repasamos brevemente su profesión, que es su pasión y su vocación: viajar por el mundo y contar historias. Y después, nos cuenta la razón de su interés por seguir conectado a su tierra y por opinar públicamente sobre las cosas que nos pasan: hablamos de los desastres del Mar Menor y del plan de movilidad del municipio de Murcia, de la razón de que nuestra Región tenga tan mala imagen fuera de aquí y de las potencialidades y oportunidades que tiene desde el punto de vista turístico.

“No vivo de la Región de Murcia ni de sus poderes”

En este primer programa de ‘Elegí un mal día’, el pódcast de entrevistas que he creado para eldiario.es Región de Murcia y que se publica en Spotify, Paco Nadal nos deja unas cuantas frases a destacar:

“Siempre he sido un polvorillas”; “Entre mi alumnado de la escuela de Periodismo, prácticamente nadie se ha leído un libro de viajes, y quieren dedicarse a contar viajes; esto me deja patidifuso”; “Escasea mucho la buena literatura de viajes, aunque también es verdad que si haces un blog con buena literatura de viajes, no te sigue ni dios”; “La patria es la infancia, y mi infancia son mis recuerdos de una casa a orillas del Mar Menor en Los Urrutias, las acampadas de adolescente en Sierra Espuña, los baños en las pozas de Moratalla o el olor a azahar de la Semana Santa”.

“Mi vida es cojonuda, muchos la quisieran, pero la familia y los amigos necesitan un tiempo y yo lo encuentro cuando vuelvo a Murcia”; “La imagen de Murcia fuera es bastante fea y poco ajustada a la realidad, y a mí me enorgullece poder vender Murcia fuera y decir con orgullo que soy de aquí, y quien quiera ocultarlo, pues allá él”; “Cuando opino, juego con una ventaja: que yo no vivo de la Región de Murcia ni de sus poderes”; “Entiendo a los compañeros periodistas regionales, de cualquier región de España, que viven de la publicidad institucional y que no pueden morder la mano que les da de comer, pero yo tengo esa libertad y esa ventaja, el poder decir lo que quiero, aunque me han intentado callar”.

“Lo del Plan de Movilidad es un caso flagrante de manipulación política que me ha cabreado mucho”; “Cierran mi barrio son una mafia de cuatro gatos de PP y VOX del barrio, que se han arrogado la representación vecinal para oponerse a algo que es manifiestamente bueno para el barrio”, “En el siglo XXI, cuando todas las ciudades van a sacar los coches del centro y a fomentar otro tipo de transporte, y a hacer las ciudades más amables, ¿el Barrio del Carmen tiene que seguir siendo el corredor de tráfico de gente que va de un lado a otro?”; “No puedo tolerar a quienes se han dedicado a fomentar el odio entre Murcia y Cartagena”.

Y mucho más. Escucha la charla completa en este enlace.

Nota: si tienes Spotify Premium, podrás escuchar las canciones completas que incluyo en el programa; si no, escucharás una selección de 30 segundos.