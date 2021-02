Ramona López, galardonada en los premios 8M de la Región de Murcia: "Me siento muy emocionada"

Ramona López no puede esconder su entusiasmo al otro lado del teléfono. "Siento sinceramente que la gente me está mostrando un cariño y un reconocimiento al trabajo que hago que me hace sentirme muy emocionada". La murciana -que es colaboradora habitual de elDiario.es Región de Murcia- ha sido galardonada en los premios 8M en la modalidad Mujer Murciana que haya destacado por su trabajo en la Región de Murcia por su lucha a favor de la igualdad entre hombres y mujeres.

En España, no hay muchos ejemplos de mujeres como Ramona, que hayan conseguido levantar y erigir su propia empresa en un sector industrial plenamente masculino y competitivo. Es una de las pioneras. Licenciada en Arte, fundó la empresa Impex Lemontree, dedicada al comercio internacional de productos congelados, cuya totalidad de la plantilla está compuesta por mujeres. Por ello, por ese compromiso con los valores feministas no solo por luchar por la igualdad en general, sino sobre todo por hacerlo en un sector industrial marcadamente masculino, ha sido galardonada.

Ramona López, además, es una firma habitual de elDiario.es de la Región de Murcia, en su sección de opinión Murcia y aparte. Y forma parte también del grupo de escritores que elabora reseñas de libros para la sección Leer el presente de elDiario.es. Dentro del Colectivo +mujeres, escribe en La Opinión artículos sobre feminismo y tiene un blog Poriraclarandotemas.blogspot.com. Sus artículos, pegados a la realidad de la sociedad, están todos recopilados en él. En muchos, defiende la igualdad de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres, tanto en el ámbito laboral como en el social y el familiar. Además, colaboró durante varios años con el periódico La Crónica del Pajarito, hasta que cesó su actividad.

En sus artículos desarrolla un pensamiento crítico con audacia, inmiscuyéndose con valentía en controversias y debates sociales sobre los que arroja la luz de su altura humana e intelectual. Así, por ejemplo, siembra dudas sobre la legitimidad de referentes aparentemente incuestionables como el poeta chileno Pablo Neruda, cuando afirma en un verso inquietante: 'para tu libertad bastan mis alas'. "A nadie se le escapa que el dueño de las alas es el que decide el destino del viaje", afirma Ramona López en Educación Sentimental y añade, sobre el mandato tradicional de que las mujeres han de estar siempre disponibles para el deseo masculino, que "en el caso de las adolescentes y las jóvenes de hoy en día también, pero en este caso es porque ellas quieren, sin que sean capaces de percibir que los transmisores culturales que las rodean las conducen hacía esa decisión que ellas creen voluntaria".

La galardonada se ha mostrado muy emocionada tras conocer la noticia de su galardón. "La verdad es que estoy abrumadísima, me están llegando muchas muestras de cariño. Nunca pensé que pudiera recibir un premio de estas características. Me quedé en estado de shock cuando me llamaron para comunicármelo", ha afirmado en declaraciones a este medio.

Valores feministas y justicia social

Su empresa es prueba de un irrenunciable compromiso con los valores feministas y la justicia social, pues dota a sus empleadas de numerosas facilidades para la conciliación, con horario continuo y teletrabajo durante la crianza de sus hijos. Ramona López es, además de una gran empresaria, una brillante escritora de relatos y columnas de opinión respetuosas aunque potentes, casi atronadoras, desde hace alrededor de diez años.

Ramona López es la cuarta de cinco hermanos de una familia de origen rural y sin adscripción política. Entre ellos fue la única que realizó estudios universitarios: cursó Historia del Arte con becas por puro interés humanístico; además, aprendió inglés, francés y alemán. Seguro que coincide en este esfuerzo ingente con otras muchas mujeres estudiosas de nuestro país, que además lidian con el techo de cristal.

Su otra pasión es la literatura, que practica desde siempre. Además de artículos, escribe relatos y algunos los publica. Su relato Manuelita obtiene el segundo puesto del XXI Certamen Literario 8 de marzo de poesía y relato corto de Molina de Segura. Ha publicado relatos en dos revistas literarias: Manifiesto Azul y El vuelo del flamenco. Uno de ellos, ‘Un roto para un descosido’ fue recogido por la web de Instituto Cervantes de Milán, y otro, ‘Temporada de tomate’ forma parte del libro Dieciséis historias que no vienen a cuento.

Son los valores y su compromiso con las mujeres los que han marcado su vida personal y profesional. Lleva formando parte de colectivos feministas desde los diecisiete años. Es miembro del Fórum de Política Feminista y también del Colectivo +mujeres, que luchan por la igualdad dentro del ámbito de la cultura. En representación de este último, ha estado presente en varios debates en torno a la prostitución y los vientres de alquiler.

La Plataforma Colombine, que la propuso como candidata para recibir el premio con el que ya ha sido galardonada, aseguraba que “la voz de tantas mujeres forma parte de una orquesta sinfónica, y la labor de Ramona López es importante para la cultura feminista y para el mantenimiento de su antorcha en el mundo de la comunicación Colombine. Su aportación es un compromiso ético y social con nuestro tiempo”. Tal vez todo ello, su empresa pionera, su compromiso literario y periodístico, la admiración que le profesan los suyos, le han hecho merecedora del galardón. "Mi pasión, a parte de mi trabajo, es la literatura, es escribir. Es algo que me conforta y me dimensiona mucho, me completa, y además, que resulte merecedora de un premio, me parece increíble", ha concluido emocionada.

Mujeres reconocidas en el ámbito universitario y de la ciencia

La rectora de la UPCT, Beatriz Hernández; la jefa de epidemiología María Chirlaque, y La Huertecica han sido las otras premiadas, según ha informado la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social. Los premios a las Mujeres Murcianas del año se entregarán el próximo 8 de marzo, día internacional de la Mujer, en una gala que tendrá lugar en el Auditorio Víctor Villegas de la capital murciana cumpliendo las medidas sanitarias vigentes para garantizar la seguridad de todos los asistentes.

El jurado de los premios, presidido por la vicepresidenta y consejera, Isabel Franco, ha decidido otorgar el premio en la modalidad dedicada a la ‘Mujer Murciana que haya destacado de forma eminente en cualquier ámbito de la vida social, cultural, política y económica’, a Beatriz Miguel Hernández, doctora en Ciencias Químicas, actual rectora de la Universidad Politécnica de Cartagena, y que ha sido la primera mujer en acceder al máximo cargo de Gobierno de una universidad politécnica en España.

Además, el jurado ha galardonado a María Dolores Chirlaque López en la modalidad destinada a reconocer a la ‘Mujer Murciana que haya destacado en cualquier ámbito de la vida social, cultural, política o económica en el ámbito local’. Chirlaque es la jefa del Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud, que lleva a cabo la vigilancia epidemiológica durante esta pandemia. Destaca principalmente por su actividad asistencial en salud pública y su labor con un enfoque de género intentando empoderar a las profesionales.

Y el premio 8 de marzo al ‘Colectivo o persona física o jurídica que haya destacado por su trabajo o actividad en el ámbito de la Región de Murcia por su lucha a favor de la igualdad de hombres y mujeres’ se ha otorgado a la Asociación Colectivo ‘La Huertecica’, por su actuación en el campo de la exclusión social y, más concretamente, por abordar la problemática de las adiciones en jóvenes y adultos en situación de especial vulnerabilidad.