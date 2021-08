La Región de Murcia acogerá en 2022 los I Juegos del Agua del Deporte Español

La Región de Murcia ha sido elegida como la primera comunidad autónoma en organizar un evento deportivo que reunirá hasta quince campeonatos de distintas modalidades deportivas. Los I Juegos del Agua del Deporte Español "darán vida" al Mar Menor y al Mediterráneo a través de actividades como piragüismo, triatlón, pesca, natación, motonáutica, esquí náutico, surf, vela, remo y fotografía y vídeo submarino.

El director general de deportes, Francisco Sánchez, ha sido uno de los firmes promotores de llevar esta iniciativa en la Región, ya que, según afirma, "Murcia es un lugar que lleva en su ADN el deporte y que cuenta con las condiciones idóneas para acoger un evento de esta naturaleza". Sánchez considera que "los 19º grados de temperatura media, tener 300 días de sol al año, los 250 kilómetros de costa y los 2 mares que posee" hacen de la Región un lugar "envidiable" para celebrar en septiembre competiciones deportivas, además de que permitirán a la comunidad potenciar su turismo fuera de temporada alta, mejorar su imagen y permitirle avanzar como Capital Mundial de Deportes de Agua en 2023. "Queremos distinguirnos como un lugar acogedor para el deporte y ya estamos teniendo buena respuesta. La Real Federación Española de Vela se trasladará en septiembre de forma permanente al CAR (Centro de Tecnificación Deportiva de Los Alcázares) para prepararse de cara a los Juegos Olímpicos de París en 2024".

La subvención de 100.000 euros a la Asociación del Deporte Español (ADESP) para la celebración de los I Juegos del Agua del Deporte Español, se plantea como una "inversión más que rentable" por parte del Consejo de Gobierno, según el director general de deportes, ya que acogerá a más de 9.000 deportistas y acompañantes, además de dar continuidad a muchos empleos de hasta cuatro municipios diferentes. "Se ha estimado que el impacto económico favorable que tendrán los juegos será superior a los 10 millones de euros", narra Sánchez.

Sostenibilidad

Rocío García, promotora de SOS Mar Menor, se alegra de la llegada de esta iniciativa. "Creo que es genial que se fomenten más actividades en el Mar Menor para que los ribereños no lo pasen mal durante el resto del año", ha confirmado. Sin embargo, se muestra más reticente con la concesión de la 'Green Sport Flag' de la ADESP por la sostenibilidad del evento. "Es cierto que, como se van a realizar aquellos deportes con motor en el Mediterráneo no se va a contaminar el Mar Menor, pero para que fuera sostenible de verdad deberían hacerse con motores eléctricos", acuña García.

Sánchez asegura que para la organización de este evento se han basado "en el respeto escrupuloso al medioambiente", de tal forma que solo se permitirán aquellos motores que estén en consonancia con estos valores, aunque no sean todos eléctricos. "Estamos haciendo todo lo posible para ser también referentes en sostenibilidad. No hay nada de lo que estamos organizando que pueda ir en contra de esta, porque, además, no tenemos que construir ninguna infraestructura, ya que la Región cuenta con 19 puertos deportivos y 73 clubes náuticos durante todo el año", defiende Sánchez.

Desde SOS Mar Menor, García asegura que para que estos juegos se desenvuelvan adecuadamente es necesario que se vele "de forma urgente" por el estado de la laguna. "Está comenzando a sufrir otra crisis de eutrofización, tenemos verdes las aguas y como no se frenen los vertidos el Mar Menor va a llegar al colapso", señala al tiempo que afirma que ahora mismo no se puede ver más allá de un metro de profundidad. "La única manera de evitar que esto continúe y no volvamos a ver cómo se mueren todos los peces es actuando sobre la cuenca vertiente para que cuando llueva no desemboque todo en la laguna y se contamine. Si quieren proyectar una imagen positiva en estos juegos deben comenzar a tomar medidas de protección ya", ha concluido.