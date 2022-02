Sira Rego, eurodiputada: “El Gobierno de Murcia no está haciendo una intervención seria en los focos de contaminación del Mar Menor”

Después de varios intentos, la eurodiputada y portavoz federal de la Izquierda Unida (IU), Sira Rego, ha conseguido sacar adelante la Misión de la visita al Mar Menor, por lo que se ha trasladado acompañada de más eurodiputados hasta la Región de Murcia para ver el estado en el que se encuentra la laguna costera. "El Mar Menor es una joya para nuestro país, pero también para Europa, y está en una situación extraordinariamente vulnerable", ha lamentado Rego durante una entrevista telefónica.

¿Cuál es el motivo de esta nueva reunión con los eurodiputados? ¿Qué se espera de esta misión?

Fundamentalmente, determinar cómo está el Mar Menor y evaluar las decisiones que nos han llevado a esta situación pero, sobre todo, ver cuál es el marco europeo de explicación de políticas, porque creemos que es importante que se hagan una serie de recomendaciones para revertir el problema. En general, hay un amplio consenso en torno a que el Mar Menor está en una situación muy precaria. Y que la agricultura intensiva, industrial es el mayor foco del problema aunque también hay otras razones. Hay una alta tasa de contaminación que viene fundamentalmente por el uso de fertilizantes en agricultura, de los vertidos en el Mar Menor posteriores, que son los que están generando este problema ambiental en la laguna. Parece que siempre hay contradicción entre las decisiones que plantean unos y que plantean otros, pero en definitiva, creemos que se trata de establecer un marco sensato para que se cambie la situación.

¿ Qué aspectos se han tratado con el Gobierno Regional?

Hemos tenido la oportunidad de reunirnos con el consejero de Agricultura, Antonio Luengo, y también estuvimos un ratito con el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras. Nos transmitieron su compromiso con este problema. Hay que recordar que el Partido Popular lleva muchos años gobernando en la Región de Murcia y hay que muchas de las competencias que tienen que ver con resolver o con provocar el problema en la laguna del Mar Menor son autonómicas. Es bastante sorprendente que las medidas las han tomado hace apenas un par de años. Y no son suficientes porque no plantean en ningún caso intervenir en el origen de la contaminación. No nos ha dado la sensación de que se hagan realmente cargo de la situación, ni de que estén tomando medidas de suficiente alcance. Al final, lo que nos trasladan el resto de autoridades, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) o colectivos organizados que vienen avalados por informes científicos, es que se está haciendo un esfuerzo por monitorizar el consumo de agua, pero no tanto por resolver la cuestión de la contaminación. Las previsiones no son favorables, nos relatan que seguramente por el aumento de las temperaturas volveremos a ver imágenes terribles del estado de la laguna.

¿Cuáles son las razones que han propiciado este gran problema medioambiental?

No hablaría de la agricultura en general, pero sí de un modo de agricultura, aunque hay otros elementos que no hay que perder de vista vinculados a la presión urbanística u otros focos de contaminación. Además, nos hemos encontrado con muchos agricultores y agricultoras que nos han mostrado casos positivos, respetuosos. Pero hay otro modelo específico en el que hay que intervenir para bloquear los efectos que está teniendo sobre el medio ambiente para buscar un equilibrio. Se trata, además, de una práctica concreta sostenida en el tiempo que hay que regular. Nos encontramos con otro problema añadido que tiene que ver con los regadíos ilegales. Luego, hay que basarse en los datos que plantea la comunidad científica para tomar decisiones de carácter político. cultores lo están haciendo muy bien, es decir, que esto tampoco sería un problema.

Su partido ya hizo una petición para hacer una visita de inspección al Mar Menor hace dos años.

Sí, pero no recibimos apoyo ni del PP, ni de Ciudadanos, ni de Vox. Solamente del Partido Socialista, y no salió. La segunda ocasión que la propusimos sí que tuvimos apoyo suficiente. Creo recordar que Vox y Ciudadanos votaron en contra pero tuvimos el sí de PP, PSOE y Verdes.

En cuanto a las hectáreas ilegales de Cartagena ¿Cree que se van a tomar las medidas correspondientes?

Hay un control preciso de los regadíos ilegales y el Gobierno regional tiene parte de las competencias para revertir esa situación, por lo que debe tomar cartas en el asunto.

¿Qué soluciones aportan desde la Administración regional?

En las reuniones que hemos mantenido nos han apabullado con muchísimos datos y medidas de carácter muy reciente, que siempre van a ser un tratamiento del problema al final del proceso, no en origen. Por lo que hemos visto, no se está haciendo una intervención seria y responsable con respecto a los focos de emisión de contaminación. No parece que el Gobierno de la Región de Murcia tenga voluntad de hacerlo así.

¿Podría hacer una valoración de esta misión?

Creo que ha habido una dejación grande y una enorme irresponsabilidad política aquí en la Región de Murcia con respecto al Mar Menor. Se ha permitido una serie de prácticas que podían haber estado reguladas para evitar el impacto que han tenido. Pero lamentablemente ahora nadie se hace cargo de la situación. Las administraciones tienen que ser responsables y el Gobierno de Murcia y las administraciones locales son fundamentalmente las que tienen las competencias de la gestión del territorio, la gestión agrícola y de cesión de licencias urbanísticas. Ahora toca tomar decisiones para salvar al Mar Menor.