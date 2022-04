El Plan de salud mental para las aulas del Gobierno regional, insuficiente para la comunidad educativa y los psicólogos

El incremento de problemas de salud mental a raíz de la pandemia se ha convertido en un foco de atención para el sistema educativo y sanitario de la Región de Murcia. Las consultas infantojuveniles han aumentado un 17% en la Región desde el inicio de la pandemia: de 62.671 en 2019 a 73.692 el año pasado, unas cifras preocupantes que ponen en alerta a los expertos. La presión social y educativa ha llevado a las Consejerías murcianas de Educación y Salud a presentar un 'Plan de choque' con el que se han elaborado guías y protocolos para indicar al profesorado cómo detectar y solucionar problemas mentales entre el alumnado.

El grupo de Docentes Unidos de la Región de Murcia, por su parte, denuncia la falta de recursos, inversiones y profesionales en los centros educativos y considera que “este nuevo plan es una carga burocrática más de rellenar papeles, con la que se cubren las espaldas”. El profesorado coincide en que cargan con una responsabilidad “muy grande” y que “sin recursos” no se puede mejorar esta situación. Exigen que se amplíen las plantillas de orientadores y psicólogos expertos en la materia. “Nosotros no estamos cualificados para solucionar estos problemas”, aseguran desde Docentes Unidos.

Los profesores afirman que muchos alumnos no han sabido sobrellevar la pandemia y que “día a día se encuentran con niños que sufren ansiedad y depresión e incluso niños a edades muy tempranas tomando ansiolíticos o antidepresivos” porque no tienen los recursos y las herramientas adecuadas para enfrentarse a este problema. “La salud mental de los niños no puede durar tres meses”, aseguran desde Docentes Unidos.

El suicidio, primera causa de muerte no natural entre los jóvenes

La presidenta de la FAPA RM Juan González, Marisa Maldonado, también ha señalado que los padres “se sienten abandonados” por la Consejería de Educación. La FAPA organizó el pasado 2 de abril en el Balneario de Archena unas jornadas sobre la salud mental de los niños y jóvenes en las que no quiso participar dicha Consejería. “Nos resultó muy triste”, lamenta Maldonado. El objetivo de estas jornadas era abordar el tema de la salud mental de forma positiva e implementar medidas y herramientas para que los niños y jóvenes sepan afrontar este tipo de problemas y puedan tener una estabilidad emocional.

En estas jornadas participaron la Asociación de Profesionales de Orientación Educativa de Murcia (APOEMUR), el Colegio de Psicología, trabajadores sociales y la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes formada por federaciones y asociaciones de estudiantes de varias comunidades autónomas de todo el país (CANAE). Esta última asociación presentó los datos de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio que recogen el suicio como la primera causa de muerte no natural entre los jóvenes. En 2019 se quitaron la vida 309 personas entre 15 y 29 años, cifra que se sitúa ligeramente por delante de los accidentes de tráfico, que sumaron 307 defunciones. “Son datos sumamente preocupantes y no se está tomando medidas visibles”, señala la presidenta de la FAPA Juan González.

Desde esta federación regional de asociaciones de padres y madres entienden que cada administración debe poner ‘su granito de arena’ para que el problema se pueda resolver de forma equitativa sin que la responsabilidad recaiga sobre un determinado colectivo, pero advierten de que las medidas del plan no son suficientes. “Una guía o un protocolo no resuelve el problema”, insiste Marisa Maldonado.

Un psicólogo por centro y una “ratio adecuada”

Por su parte, el Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia (COP RM) asegura que “introducir la figura del psicólogo en los servicios sociales es una medida con efecto directo que fortalece la salud de todos, en especial, la de los niños y jóvenes”. “Es imprescindible que las medidas de este plan sean transversales”, dice María Fuster, decana del Colegio de Psicología de la Región.

“Hacen falta profesionales, pero los nuestros ni están ni se les espera”, asegura Fuster. Ampliar la plantilla de psicólogos en los centros es una de las medidas visibles que reclaman, pero tener una “ratio adecuada” en el sistema educativo y en los centros sociales supone la base fundamental para la solución del problema. Tanto la FAPA Juan González como Docentes Unidos y el Colegio de Psicólogos exigen que haya un psicólogo por centro y que éstos tengan mayor presencialidad en las aulas.

Dos nuevos centros de salud mental para niños y adolescentes

Las Consejerías murcianas de Sanidad, Política Social y Educación se reunieron con la Comisión de Salud Mental el pasado 7 de abril y acordaron la apertura de dos nuevos centros de salud mental para niños y adolescentes: el primero en La Seda, que atenderá a pacientes de Murcia, Abanilla y Fortuna; y el segundo, el de El Palmar, que ofrecerá servicio a los menores de Alcantarilla. Aseguraron que la atención médica de estos dos centros se iniciará este mismo año.

También señalaron que la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Infanto Juvenil de La Arrixaca aumentará su capacidad de atención.