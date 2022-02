El comité de garantías de UPN extiende el plazo para resolver la sanción a Sayas y Adanero

El comité de garantías de UPN ha extendido el plazo de tres días hábiles que finalizaba este lunes para resolver las alegaciones presentadas por los diputados Sergio Sayas y Carlos García Adanero a la decisión de suspenderles de la militancia durante dos años y medio, por haber votado en contra de la reforma laboral contraviniendo a las directrices del partido. El presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha manifestado que el viernes este órgano notificó a las partes la suspensión del plazo, de forma que la resolución se conocerá a lo largo de los próximos días.

En declaraciones a los medios de comunicación, Esparza ha manifestado que el comité "tenía que atender unos requerimientos producidos por las propias partes", de manera que cuando estos se resuelvan, "el plazo continuará y el comité de garantías tomará la decisión que corresponda". Según ha detallado, este proceso se enmarca dentro de la normalidad según viene "detallado en los estatutos".

Cabe recordar que esta propuesta de sanción realizada por el comité de garantías es menos dura que la hecha por el propio presidente de UPN, quien pedía directamente la expulsión de ambos diputados regionalistas, algo que fue incluso respaldado en más de un 80% por el Consejo Político -máximo órgano del partido entre congresos formado por 232 representantes-. Esto hecho fue acogido con "total y absoluto respeto" por el líder de los regionalistas, que rechazó entrar a valorar esta decisión enmarcada dentro de un “procedimiento abierto e interno”, y adoptada por un órgano independiente formado por cinco personas.

Los diputados 'rebeldes' presentaron las alegaciones el pasado miércoles y agotaron así el plazo marcado de cinco días hábiles. Tanto Sayas como Adanero han exigido que se archive la propuesta de suspensión de militancia al considerar que no incumplieron los estatutos de la formación regionalista. Además, han manifestado que su intención es seguir en UPN y no renunciar a sus actas en el Congreso de los Diputados. De confirmarse la sanción por una falta considerada 'grave' por el comité, ambos diputados no podrán presentarse a un cargo público como miembros de la formación en dos años y medio, lo que incluye el ciclo electoral previsto en 2023. No obstante, seguirán en el Grupo Mixto y UPN se quedará sin representación en la Cámara Baja por primera vez desde 1979.