Navarra multiplica por diez las curaciones de coronavirus, la comunidad con el porcentaje más alto en el último día

El sistema navarro de Salud-Osasunbidea ha dado el alta en las últimas 24 horas a 142 personas curadas de coronavirus. La cifra supone un aumento del 4,5% respecto al total de recuperados registrados el día anterior y diez veces más que las altas que se dieron en la anterior jornada (45), siendo el porcentaje más alto de todas las comunidades autónomas y muy superior al de la media estatal, cifrado en un 1,3%. Estas nuevas altas elevan el total de pacientes recuperados de la COVID-19 en Navarra a las 3.297 personas. E

Además, otro dato positivo es que tras dos días seguidos en los que se había registrado un repunte de las hospitalizaciones en la Comunidad foral, estas han vuelto a bajar a niveles anteriores a dichas jornadas. En las últimas 24 horas han sido 3 las personas que han requerido de ingreso hospitalario, si bien las UCI tienen hoy dos pacientes menos que ayer, dejando lejos los días de gran presión asistencial en los que llegó a haber 91 pacientes ingresados en cuidados intensivos.

Como punto negativo, una persona ha fallecido en la última jornada con coronavirus, dos menos que en el día anterior. En cuanto a fallecimientos, Navarra también parece haber dejado atrás los peores días de la pandemia. Esta nueva muerte eleva a 494 la cifra total de personas fallecidas con COVID-19, lo que supone un 6,37% del total de casos confirmados. De ellas, 337 personas han fallecido en centros hospitalarios y 157 en el ámbito extra-hospitalario (en sus casas o residencias). El rango de edad de los fallecidos oscila entre los 26 y los 107 años, con una edad media de 83.

Otro dato que refleja la tendencia a la baja de la enfermedad en la Comunidad foral es la referida a la detención de nuevos contagios. Ayer fueron 13 mediante PCR (los únicos que contabiliza el Ministerio de Sanidad), un 0,26% más respecto del día anterior. A ellos hay que sumar otros 102 positivos registrados mediante test de anticuerpos se registraron mediante test de anticuerpos, que como ha señalado en varias ocasiones la consejera de Salud, Santos Induráin, no solo muestra casos que tengan la enfermedad en ese momento, sino que en la mayoría de las ocasiones los casos son ya pasados, de gente que ya ha superado la enfermedad, pero a los que no se les había realizado una prueba y por tanto no eran contabilizados como casos positivos.

Así las cosas el total de casos activos (las personas que tienen la enfermedad en ese momento) ascienden a 3.961. Del total de los 7.752 diagnosticados, el 49,23% (3.816 personas) se encuentra en seguimiento en su domicilio, el 1,5% (116) hospitalizado en planta, el 0,08% (6) en hospitalización domiciliaria y el 0,30% (23) en cuidados intensivos.

865 sanitarios contagiados

En lo que se refiere a los profesionales del Sistema Sanitario Navarro (público y privado), en el día de ayer se diagnosticaron 9 nuevos casos. Hasta el momento, el virus ha alcanzado a 865 profesionales desde que comenzó la pandemia, lo que representa el 5,77% de un colectivo de 15.000 personas, aproximadamente.