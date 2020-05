El número de hospitalizaciones repunta en Navarra, donde se han registrado tres nuevos fallecidos

En el día en el que por primera vez tras dos meses de cierre, los bares pudieron abrir sus terrazas en Navarra, en la Comunidad foral no sólo aumentó el número de personas que salieron a la calle, sino también las que necesitaron ingreso hospitalario por culpa del coronavirus. Tras varios días en los que los hospitales de Navarra no paraban de bajar el número de pacientes ingresados, tanto en planta como en UCI, en las últimas 48 horas, si bien las UCI han seguido perdiendo pacientes, las hospitalizaciones en planta y a domicilio han sufrido un ligero repunte. Hoy son 151 pacientes los que están ingresados por culpa del coronavirus, frente a los 138 que se registraron el pasado viernes. Un repunte de 13 nuevos pacientes que han requerido hospitalización en apenas tres días.

Por otro lado se han diagnosticado en el último día 151 nuevos positivos, aunque de ellos sólo 16 han sido mediante prueba PCR (los únicos que contabiliza en Ministerio de Sanidad), lo que supone un incremento del 0,32% de nuevos casos respecto a la jornada anterior. Los 135 positivos restantes contabilizados ayer se registraron mediante test de anticuerpos, que como ha señalado en varias ocasiones la consejera de Salud, Santos Induráin, no solo muestra casos que tengan la enfermedad en ese momento, sino que en la mayoría de las ocasiones los casos son ya pasados, de gente que ya ha superado la enfermedad, pero a los que no se les había realizado una prueba y por tanto no eran contabilizados como casos positivos.

Además, hay que sumar tres nuevos fallecidos con COVID-19 en el último día, que elevan el total de muertes en Navarra desde el inicio de la pandemia a las 493. De ellas, el 68,15% (336 personas) se ha producido en centros hospitalarios y el 31,85% (157 personas) en el ámbito extra-hospitalario. El rango de edad de las y los fallecidos oscila entre los 26 y los 107 años, con una edad media de 83.

Como dato positivo, no deja de aumentar el número de pacientes recuperados, son ya 3.115, después de sumar 45 nuevas altas epidemiológicas en el último día.

De esta forma, el total de casos activos (las personas que tienen la enfermedad en ese momento) ascienden a 3.989 (un 1,6% más que la jornada anterior). Del total de los 7.637 diagnosticados, el 50,26% (3.838 personas) se encuentra en seguimiento en su domicilio, el 1,51% (115) hospitalizado en planta, el 0,14% (11) en hospitalización domiciliaria y el 0,33% (25) en cuidados intensivos; el 41,31% (3.155) se considera curado y el 6,46% (493) ha fallecido. Las UCI de Navarra cuentan con 4 ingresos menos de pacientes con COVID-19 que la jornada anterior y no se ha dado ninguna alta hospitalaria en las últimas 24 horas.

El total de pacientes que han requerido hospitalización desde que se iniciara la pandemia asciende a 2.039, de los cuales 135 han pasado por la UCI.

En lo que se refiere a los profesionales del Sistema Sanitario Navarro (público y privado), en el día de ayer no se diagnosticaron nuevos casos. Hasta el momento, el virus ha alcanzado a 856 profesionales desde que comenzó la pandemia, lo que representa el 5,71% de un colectivo de 15.000 personas, aproximadamente.