La derecha navarra acusa a los socialistas de “respaldar los fines y los medios” de ETA por la moción en Pamplona

La junta de portavoces del Parlamento de Navarra ha rechazado este lunes una propuesta de declaración institucional presentada por el PP, y que únicamente ha contado con el respaldo de UPN, en la que se acusa al PSN de “respaldar los fines y los medios” utilizados por ETA con la moción de censura que los socialistas pactaron con EH Bildu para desalojar a los regionalistas del Ayuntamiento de Pamplona y aupar a Joseba Asiron como nuevo alcalde.

En concreto, el texto presentado por el PP recoge en su exposición de motivos que “dar el gobierno de Pamplona o de cualquier otro municipio o institución de España, a EH Bildu supone respaldar los fines y los medios utilizados por la banda terrorista y su entorno durante décadas”. También añade que, de igual manera, “supone una traición a las víctimas del terrorismo, a sus familias y a nuestro propio sistema democrático”.

La proposición de declaración institucional, que necesitaba del apoyo unánime de los grupos para ser aprobada, tan solo ha sido respaldada por UPN. El PSN se ha opuesto, mientras que EH Bildu, Geroa Bai, Contigo/Zurekin y Vox no se han pronunciado al no ser ya necesario por contar con un voto en contra. El texto disponía de cuatro puntos en los que se rechazaba “dar apoyo a EH Bildu o a cualquier otra fuerza política que no condene, sin fisuras, el terrorismo de ETA e integre a condenados por delitos de sangre en sus listas, para alcanzar cualquier gobierno” y planteaba apoyar y recordar a “todas las víctimas del terrorismo” y defender “siempre su memoria, dignidad y justicia”. Asimismo, condenaba todos los atentados cometidos por la banda terrorista ETA.

También se proponía que “se llegue a acuerdos entre partidos políticos para alcanzar mayorías suficientes para gobernar en las diferentes instituciones y municipios, siempre que dichos acuerdos se hagan entre fuerzas políticas que respeten el Estado de Derecho, que acaten, cumplan y hagan cumplir la Constitución Española como norma fundamental del Estado, que condenen el terrorismo de cualquier origen, y que respalden y apoyen a las víctimas del terrorismo”.

El portavoz socialista, Ramón Alzórriz, ha calificado la declaración de “indecente” e “insultante” para los miembros del PSN, que según ha explicado, “también han sido víctimas” del terrorismo de ETA. “No vamos a permitir que se siga utilizando a las víctimas de ETA como estilete político de ataque a nuestro partido”, ha aseverado.