Enrique Maya cerrará la legislatura sin unos nuevos presupuestos tras el anuncio del PSN de su voto en contra

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, cerrará la legislatura sin unos nuevos presupuestos aprobados, que obligará a prorrogar los de 2021, también prorrogados en 2022. El PSN, quien sí apoyó las cuentas de 2021 por ser año de pandemia, ha anunciado que votará en contra de las cuentas municipales que presente Navarra Suma (la coalición de UPN, PP y Ciudadanos) para el 2023.

La portavoz socialista, Maite Esporrín, ha considerado que el proyecto del Gobierno municipal es “continuista, sin proyectos ilusionantes de ciudad y absolutamente plano, ya que sigue sin plantear novedades al camino que Maya ha llevado en esta legislatura”. El grupo socialista ha argumentado su decisión, en primer lugar, por “la falta de confianza, que se deriva de los incumplimientos de Navarra Suma en el pacto presupuestario de 2020-21, donde por responsabilidad debido a la situación sanitaria se llegó a un acuerdo”.

Sin embargo, según el PSN, el equipo de Gobierno “faltó a su palabra en numerosos puntos: no realizando la reurbanización para lograr una avenida Pío XII sostenible; tratando de imponer un proyecto para paseo Sarasate que no eliminaba las barreras arquitectónicas en contra de la mayoría municipal; no convocando el grupo de expertos para la resignificación del Monumento a los Caídos; no realizando ninguna acción para poner en marcha el necesario aparcamiento de las Huertas de Santo Domingo; y dificultando la construcción de vivienda social”.

En segundo lugar, los socialistas han asegurado que ha habido “otros incumplimientos de Navarra Suma, que ha gobernado con unilateralidad y opacidad, sin dar información a los grupos y sin hacer caso a las declaraciones que se aprobaban por mayoría en las comisiones”. Por otro lado, el PSN ha considerado que hay “un hecho gravísimo que se plantea en estos Presupuestos, el cambio de tendencia en la reducción de la deuda, ya que este año Maya y su equipo van a incrementarla en 15 millones con un crédito y han previsto, para el 2023, otro crédito más de 20,3 millones, algo que supone un despropósito y un ejemplo de la mala gestión de Navarra Suma, cuando van a recibir más dinero que nunca del Gobierno de Navarra, pasando de 86,4 millones a 90,7, y cuentan con los fondos europeos Next Generation”.

Por último, el grupo municipal socialista ha afirmado que “no hay proyectos nuevos para los barrios, más allá de arreglos menores” y ha valorado “muy negativamente que los ingresos previstos se hagan endeudando al Ayuntamiento, planteando una altísima previsión de multas y descapitalizando la ciudad con la venta de terrenos”.

“Poca sorpresa”

Enrique Maya, quien todavía no ha aclarado si será el candidato de UPN a las próximas elecciones municipales, ha mostrado “poca sorpresa” ante la decisión del PSN y ha criticado que “es una postura política previa de no apoyar” las cuentas. También ha lamentado que los socialistas no le han dado “ni la oportunidad de pactar”, a pesar de haber “tendido la mano” a la portavoz socialista, Maite Esporrín. Según ha subrayado, “así se han tomado la política en Pamplona, pero no nos queda otra que seguir adelante y seguir haciendo todo lo que esté en nuestra mano”.

“En las conversaciones que he podido tener con la portavoz del PSN -Maite Esporrín-, desde el principio ya se hablaba de que era muy difícil poder llegar a acuerdos y tampoco va ser por cuestiones de que 'yo prefiero hacer una cosa y tú otra', que eso se podía haber negociado, sino que ya es una postura política previa de no apoyar los Presupuestos de Pamplona”, ha afirmado este martes, en respuesta a los medios de comunicación.

El alcalde ha indicado que “hay que tomárselo” con “normalidad” y que “ya llegarán luego las modificaciones presupuestarias”, pero ha insistido en que “sí tiene efectos”. “La oposición se empeña en decir siempre que da igual porque luego iremos haciendo modificaciones, pero misteriosamente cuando hablamos de los Presupuestos del Gobierno de Navarra y los Presupuestos del Gobierno de Sánchez, fijaos hasta dónde son capaces de llegar por tener Presupuestos”, ha explicado.

En este sentido, ha criticado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, “está llegando hasta a querer cambiar la Constitución por tener tranquilo y contento a Esquerra, por tener Presupuestos y garantizarse la estabilidad”, y que “en Navarra llegan a acuerdos con Bildu también para garantizarse la estabilidad y tener Presupuestos”. “Y luego tienen el descaro de decir que en Pamplona no pasa nunca nada por no tener Presupuestos, por no tener Carta de Capitalidad y perder 17 millones de euros. La verdad es que es un poco sangrante, sonrojante, lo mal que están tratando a la ciudad”, ha subrayado.

En respuesta a los periodistas sobre el procedimiento a seguir, Maya ha explicado que ya se han celebrado las comisiones informativa para explicar las cuentas de todas las áreas, y que, ya en Pleno, la concejala María Chávarri presentará los Presupuestos. “Me imagino que el resto de grupos, en sus turnos, dirán frases tan socorridas como 'no se da la confianza suficiente, no se dan las circunstancias, no nos fiamos de vosotros'... En fin, todas estas cosas que se dicen. Intento tomármelo con calma porque la vida sigue, pero me parece insultante que digan que no tienen confianza con nosotros y tengan confianza en Bildu”, ha concluido.