La Justicia avala la prórroga del toque de queda hasta el 2 de septiembre en los municipios navarros en riesgo extremo

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha autorizado la prórroga del toque de queda hasta el 2 de septiembre que el Ejecutivo de María Chivite le solicitó para los municipios de la comunidad foral que se encuentran en riesgo extremo para los fines de semana, los días festivos y fechas de fiestas patronales, jornadas en las que el Gobierno señala que se produce una mayor interacción social que facilita la expansión del virus. Con este aval de los jueces, las localidades navarras con la incidencia acumulada por encima de los 250 casos por 100.000 habitantes en 14 días y los 125 en los últimos 7 tendrán la movilidad nocturna restringida durante esos días festivo de 1:00 a 6:00 de la madrugada.

GUÍA | Qué se puede hacer en Navarra hasta el 26 de agosto

Saber más

En el auto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN vuelve a sostener que la restricción de la movilidad nocturna en los términos acordados es una medida “idónea”, “necesaria” y “proporcionada” para reducir la cadena de contagios. Los magistrados justifican su decisión de prorrogar la restricción remitiéndose al último informe epidemiológico que el Gobierno foral envió a la Sala en el que Salud Pública señalaba que, pese a que la incidencia acumulada continúa descendiendo lentamente (349 casos por 100.000 habitantes a los 14 días y 144,96 a los 7 días), la comunidad se mantiene en una situación de circulación epidémica de intensidad media y en riesgo muy alto o extremo en ambos parámetros. En el escrito también se destaca que la tasa de positividad sigue siendo elevada, por encima de los índices recomendados por la OMS y por otro lado, la variante delta, mayoritaria en un 97% de los casos, tiene asociada una mayor contagiosidad. Además, el incremento de edad de los afectados y el no estar vacunado, da lugar una mayor proporción de personas con afectaciones más graves que precisan ingreso en el hospital y con alta probabilidad de tratamiento en unidades de cuidados intensivos, apuntan desde Salud.

Los magistrados también hacen referencia al aumento de la tensión hospitalaria registrada en los últimos días, especialmente en las UCI, donde actualmente se encuentran ingresadas 27 personas en estado crítico con COVID-19.

No obstante, la Sala advierte en esta ocasión de que, a la vista de la evolución y mejora de los datos no solo epidemiológicos, sino también de vacunación, va a ser preciso “una alegación y justificación pormenorizada y específica ad hoc más intensa por parte de la Administración de las medidas limitativas de derechos fundamentales propuestas y que alcance no solo a los datos puramente empíricos epidemiológicos, sanitarios y estadísticos sino, sobre todo y también, jurídicos, estableciendo razonables y específicas argumentaciones sobre las distintas alternativas menos lesivas a los derechos fundamentales para cada medida concreta y en relación concreta al grupo poblacional afectante”.

En este sentido, el Superior navarro concluye que, si bien en este momento, a la vista de lo razonado, procede prorrogar la medida, “conforme el tiempo vaya pasando y mejorando los parámetros objeto de ponderación se debe reforzar la justificación sanitaria y jurídica que permitan a esta Sala apreciar justificada la restricción de derechos fundamentales en relación a la concreta medida solicitada”.

El Ejecutivo de María Chivite había enviado a los jueces del TSJN la nueva orden foral acompañada de la lista con los municipios con mayor número de contagios por habitantes para que autorizasen la aplicación de esta medida, ya que afecta a derechos fundamentales y precisa del aval de la Justicia.