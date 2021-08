La Justicia navarra autoriza la prórroga del toque de queda hasta el 26 de agosto en los municipios con mayor incidencia

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha autorizado la prórroga del toque de queda que el Ejecutivo de María Chivite le solicitó para los municipios de la comunidad foral que se encuentran en riesgo extremo para los fines de semana, los días festivos y fechas de fiestas patronales, jornadas en las que el Gobierno señala que se produce una mayor interacción social que facilita la expansión del virus. Con este aval de los jueces, las localidades navarras con la incidencia acumulada por encima de los 250 casos por 100.000 habitantes en 14 días y los 125 en los últimos 7 tendrán la movilidad nocturna restringida durante esos días festivo de 1:00 a 6:00 de la madrugada hasta el 26 de agosto.

En el auto, los magistrados reiteran la "necesidad de las restricciones" para proteger la salud de las personas "a la vista de los datos de contagios". En el Informe que el Gobierno foral envió a la Salda, Salud Pública señalaba que pese a que la incidencia acumulada continúa descendiendo lentamente (486,77 casos por 100.000 habitantes a los 14 días y 370,56 a los 7 días), Navarra sigue "en una situación de circulación epidémica con intensidad alta, en riesgo muy alto”. "Las positividades siguen siendo elevadas, por encima de los índices recomendados, y la variante delta, mayoritaria en un 97% de los casos, tiene asociada una mayor contagiosidad", apuntaban.

El Tribunal recalca, como en las resoluciones anteriores a esta prórroga, que la medida se considera “proporcionada” porque se adopta en el mínimo imprescindible para reducir la cadena de contagios, toda vez que no impide la movilidad de forma absoluta, ya que existen varias excepciones a dicha limitación y no se extiende a toda la Comunidad foral, sino que es aplicable únicamente en los municipios en riesgo y no se aplica todos los días de la semana.

El Ejecutivo de María Chivite había enviado a los jueces del TSJN la nueva orden foral acompañada de la lista con los municipios con mayor número de contagios por habitantes para que autorizasen la aplicación de esta medida, ya que afecta a derechos fundamentales y precisa del aval de la Justicia.