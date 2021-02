Mikel Irujo toma posesión como nuevo consejero de Desarrollo Económico: "Los retos de Navarra son Europa y la recuperación económica"

Mikel Irujo ha prometido este jueves su cargo como nuevo consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, en sustitución de Manu Ayerdi, en un acto en el Palacio de Navarra. En la toma de posesión han estado presentes la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, los consejeros del Gobierno de Navarra, la familia de Mikel Irujo y el propio Manu Ayerdi, que la semana pasada presentó su dimisión como consecuencia de la investigación abierta por el Supremo por los préstamos concedidos a Davalor durante la legislatura pasada, informa Europa Press.

¿Por qué el Supremo investiga al consejero navarro del PNV, Manuel Ayerdi? El 'caso Davalor' en siete claves

Saber más

Mikel Irujo, miembro del PNV al igual que Ayerdi y propuesto por Geroa Bai para el cargo, desempañaba hasta ahora el puesto de director general de Acción Exterior del Gobierno de Navarra. Una vez Irujo ha prometido su cargo y ha recogido la insignia distintiva como consejero, ha tomado la palabra la presidenta María Chivite para felicitarle y desearle "mucho acierto" en sus nuevas funciones.

Al inicio de su intervención, Chivite ha dado las gracias a Manu Ayerdi "por la labor desempeñada, por el compromiso que ha mantenido hasta el último día con este Gobierno y por su labor al frente del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial". "Su talante sereno y su gran capacidad de trabajo han contribuido a la labor del Gobierno en nombre de todos los que hemos compartido casi año y medio con él", ha destacado.

A continuación, ha dicho que Irujo toma el relevo "en un momento especialmente importante pero también complejo". "Afrontamos aún meses difíciles económica y socialmente, pero este año tiene que ser el año del comienzo de la recuperación en un contexto difícil marcado por la pandemia del Covid-19", ha afirmado.

Chivite ha añadido que "tenemos un Presupuesto ambicioso, unos fondos europeos que suponen un reto y una oportunidad y también un desafío de gran calado, que es la transformación del modelo económico y social en el que ya estamos inmersos y que con la pandemia se va a acelerar". "Conoces bien a este Gobierno, porque ya estabas trabajando en él, lo cual es una ventaja tanto en lo que se refiere al conocimiento de las políticas públicas como a la propias personas que integramos el equipo de Gobierno", ha dicho a Irujo.

La jefa del Ejecutivo ha señalado que el nuevo consejero comienza ahora "un camino con una mayor responsabilidad, lo cual será un estímulo más". "Una persona como tú, comprometida con el desarrollo económico, con una visión europeísta, que es la que tiene este Gobierno, es un activo más que sumar a esta tarea que tenemos como Comunidad y que tenemos que desarrollar con el liderazgo del Gobierno pero de la mano de toda la sociedad, porque nuestro proyecto no es para el Gobierno, es para el conjunto de la ciudadanía navarra", ha dicho.

Por último, Chivite ha trasladado al nuevo consejero la "total disposición y voluntad para ser facilitadores de este proceso que supone ponerse al frente del Departamento de Desarrollo Económico". "Te deseamos mucho acierto, buen trabajo, desde el compromiso con un proyecto para Navarra que es el que nos mueve y nos empuja cada día. A nuestra Comunidad nos debemos y nuestra responsabilidad es ser útiles y constructivos y más aún en estos tiempos en los que nos toca vivir con el COVID-19", ha señalado.

Irujo, que asume el cargo tras la dimisión de Manu Ayerdi por la investigación en el Supremo sobre los préstamos concedidos a Davalor, ha afirmado posteriormente en rueda de prensa que "obviamente no es la mejor de las circunstancias para asumir esta responsabilidad" y ha mostrado la "convicción de que el caso de Manu Ayerdi quedará en nada por todo lo que fue la comisión parlamentaria y por el informe de la Cámara de Comptos". Preguntado sobre si él seguirá en el cargo en caso de que se archivara la investigación sobre los préstamos, Mikel Irujo ha pedido no hablar de "ciencia ficción, no puedo responder qué va a suceder en caso de hipótesis".

El nuevo consejero ha explicado que él ha tenido en los últimos años "una estrechísima relación con Manu Ayerdi, porque el departamento tiene una proyección internacional en gran parte de las políticas que hace". "He tenido la suerte de conocer en directo y tener que explicar ante instituciones europeas y otro tipo de redes todas las actividades que se estaban desarrollando como Gobierno", ha indicado.

A partir de ahora, Irujo ha afirmado que "las claves de los enormes retos que tenemos por delante se pueden resumir en dos palabras: Europa y recuperación". "El objetivo ya marcado por el consejero saliente Manu Ayerdi es conseguir una recuperación de la actividad económica y la generación de empleo así como el fortalecimiento de la competitividad del tejido industrial navarro desde una perspectiva de sostenibilidad social, ambiental y territorial", ha aseguro.

Irujo ha señalado que "estamos ante una crisis sin precedentes que ha tenido como respuesta la adopción por parte de la UE del mayor paquete de estímulo jamás financiado" y ha destacado que el Plan Reactivar Navarra, la Estrategia Digital Navarra 2030, el Navarra Green o la Estrategia de Cohesión Territorial y Social de Navarra "nos obligan a una coordinación exquisita dentro de los departamentos del Gobierno de Navarra y con el conjunto de Administración públicas, y a una necesaria colaboración público-privada".

Mikel Irujo ha señalado que "los retos actualizados de la Estrategia de Especialización Inteligente, alineados con la necesaria transición ecológica y digital en un contexto de salida de la crisis generada por la pandemia constituyen la hoja de ruta del departamento a lo largo de este año". "Europa y recuperación económica son las claves de este departamento, a los que debemos sumar coordinación y un diálogo abierto con todos y cada uno de los sectores de la sociedad navarra", ha dicho.