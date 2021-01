Dimite el consejero navarro del PNV Manuel Ayerdi tras ser imputado por malversación en el 'caso Davalor'

El único consejero del PNV en Navarra, Manuel Ayerdi, ha anunciado que deja su cargo al frente de la consejería de Desarrollo Económico y Empresarial después de que el Tribunal Supremo le haya comunicado que se le investiga por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en el 'Caso Davalor'. En concreto, el Supremo ha abierto una investigación a Manuel Ayerdi, a quien se le ha citado a declarar en calidad de imputado, por la presunta concesión irregular de ayudas por valor de 2,6 millones de euros a la empresa Davalor Salud durante los años 2015 a 2017, cuando la compañía se encontraba en crisis y él ocupaba el cargo de vicepresidente primero del Gobierno de Navarra de Uxue Barkos, así como el de consejero de Desarrollo Económico y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad de Desarrollo de Navarra S.L. (SODENA).

En una declaración ante la prensa en la que no ha admitido preguntas, Manuel Ayerdi, visiblemente emocionado, ha señalado que pese a "todavía no se ha producido la comunicación fehaciente del auto" por el que se le declara como investigado, "ante la situación política y mediática creada", ha optado por dimitir al creer que "no es bueno ni para ni para mi entorno ni para el gobierno mantener esta situación". Ayerdi ha asegurado "estar tranquilo" ante el proceso judicial y ha criticado la "obsesión casi patológica" de UPN, partido que presentó la querella contra el consejero, que la considera "totalmente infundada".

Según Unión del Pueblo Navarro (UPN), partido que se querelló contra el consejero en junio del 2020, Ayerdi, obedeciendo a “una corazonada”, tomó la decisión con un “carácter totalmente personal” de conceder en septiembre de 2015 a la entidad Davalor Salud S.L. un préstamo de 1 millón de euros "sin respetar los procedimientos de control internos y los criterios analíticos de la sociedad, pese a que conocía que dicha entidad no reunía las condiciones previamente establecidas para su concesión y que se encontraba en situación de insolvencia". UPN denuncia que entre 2015 y 2017 el consejero de Geroa Bai volvió a conceder a Davalor cinco nuevos prestamos hasta sumar un montante total de 2,6 millones de euros.

El Tribunal Supremo, el encargado de llevar la instrucción y el enjuiciamiento del caso por ser Manuel Ayerdi consejero del Gobierno de Navarra y por tanto aforado, ya le ha trasladado a Ayerdi que está imputado por unos presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Tras recibir esta notificación, y en cumplimiento del artículo 68 de la ley foral del Gobierno de Navarra, que prevé que los altos cargos que sean investigados cesen en sus responsabilidades, Manuel Ayerdi ya le ha comunicado a la presidenta María Chivite que deja su cargo en el Ejecutivo foral, como le había anunciado que haría en el caso de que fuese declarado como investigado en el ´caso Davalor'.

Geroa Bai, a quien según el acuerdo de gobierno firmado con el PSN, Podemos e Izquierda-Ezkerra le corresponde esa consejería, ya le ha propuesto a la presidenta María Chivite el nombre de la persona que quieren que sea la que sustituya a Ayerdi al frente de Desarrollo Económico y Empresarial. Se trata del actual director general de Acción Exterior del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, y que antes fue eurodiputado por Eusko Alkartasuna, ahora integrada en EH Bildu, entre 2007 y 2009. La propuesta deberá ser avalada por Chivite, la encargada de realizar el nombramiento.