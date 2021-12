Navarra, cada vez más abierta a nuevas restricciones ante la "delicada" evolución de la pandemia

El Gobierno de Navarra no descarta aplicar medidas más restrictivas de cara a las fiestas navideñas ante la negativa evolución de los contagios de COVID-19 en la comunidad foral, que alcanzaba ayer una Incidencia Acumulado del virus (IA) cercano a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en una jornada en la que se notificaron 655 nuevos positivos. Según ha reconocido este jueves la consejera de Salud, Santos Induráin, la situación sanitaria en el territorio es “sensible y delicada” y no ha descartado nuevas medidas. Tal y como ha expresado, el Gobierno foral se encuentra analizando “los diversos escenarios”, basado en "la experiencia previa, el contexto internacional y estatal y las posibles previsiones", por lo que está “siempre abierto” en función de la evolución de la pandemia a nuevas “medidas comunitarias”. Así, ha avanzado un calendario de reuniones con municipios y el sector privado, ya que, según ha dicho, "no se deberían organizar o impulsar situaciones en las que no se pueda garantizar un mínimo de seguridad".

En este contexto, Induráin ha señalado que los indicadores sitúan a la comunidad foral “al inicio de una situación de riesgo alto” y ha mostrado su preocupación por el “sobreesfuerzo” que ya soporta el sistema sanitario. En concreto, ha apuntado a la carga asistencial en una Atención Primaria de Salud "muy exigida” por cuadros respiratorios que afectan a pacientes crónicos y a lo que se une las labores de detección, diagnóstico y vacunación contra la COVID-19.

De momento, según ha indicado, el Departamento de Salud se encuentra trabajando en tres líneas de actuación dirigidas a acelerar la vacunación, reforzar los rastreos e intensificar las medidas de protección individual y colectivas. En lo que respecta a la campaña de vacunación, el objetivo del Gobierno foral es llegar a la Navidad con más de 200.000 navarros mayores de 60 años con la tercera dosis de refuerzo. Actualmente, el 20% del tramo de 60 a 69 años tiene ya la dosis de refuerzo frente al 87% de los mayores de 70 años. Asimismo, la comunidad foral comenzará el 15 de diciembre la vacunación a la población infantil de 5 a 11 años, a la espera de la llegada de las primeras 18.000 dosis pediátricas el próximo lunes. También se mantendrá el sistema sin cita previa para la “repesca” de los no vacunados. En global, Navarra se acerca al 92% de la población diana vacunada y cerca del 81% de población total cuenta con las dos dosis.

Por otro lado, ha destacado que los esfuerzos también se centran en la labor de detección y rastreo de casos y que “se está reforzando en personal y readaptando en sus prácticas”. No obstante, ha reconocido que hay “retrasos” en la realización de pruebas y que “el importante número de positivos de estos días, unido a que la interacción y movilidad están siendo muy importantes, han provocado un tensionamiento del sistema de detección”. En este sentido, la titular de Salud ha insistido en que cuando una persona da positivo tiene que aislarse y ha apelado nuevamente a intensificar las medidas de prevención individuales y colectivas para frenar la curva de contagios. Por ello, ha recomendado “evitar situaciones con unidades de convivencia distintas”, reducir las mismas y también usar la mascarilla en interiores, como en los momentos de sobremesa. “Hay una norma no escrita que no falla para proteger a nuestros seres queridos y es actuar como si fueras un contacto de un caso”, ha señalado.

En cuanto a los últimos datos relativos a nuevos contagios de COVID-19, Induráin ha avanzado que este miércoles la comunidad foral ha notificado 465 positivos. Esto supone 200 menos que en la jornada anterior, pero ha destacado el elevado porcentaje que representan los menores de 14 años, de los que el 50% son asintomáticos.