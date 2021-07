El Tribunal Superior de Justicia de Navarra impide el toque de queda solicitado por el Gobierno de Chivite

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha rechazado la entrada en vigor de un toque de queda desde este miércoles en la comunidad foral, como había planteado el Gobierno de María Chivite. La sala, que en otras ocasiones había avalado la restricción de derechos fundamentales al margen del estado de alarma, ya tumbó una medida similar en mayo al considerarla desproporcionada.

La COVID-19 se ha disparado en Navarra estas últimas semanas a causa de la aparición de varios brotes relacionados, en gran medida, con la población más joven. Es el caso de los estudiantes que se infectaron durante el viaje de estudios en Salou, que superó el millar de contagios, o las fiestas de San Fermín en Lesaka, donde se ha llegado a una tasa de 2.200 casos por cada 100.000 habitantes y se detectaron 265 positivos en el cribado que se llevó a cabo en la zona de salud. Es por eso que el viernes pasado la consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, anunció la intención del Ejecutivo de recuperar la limitación de la movilidad durante la noche. La medida ahora no autorizada iba a afectar solamente a los municipios que concentren un índice de contagios alto, superior a los 250 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y más de 125 en los últimos 7, según explicó Induráin.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de #Navarra rechaza el toque de queda solicitado por el Gobierno foral entre la 1 y las 6 horas para los municipios en situación de riesgo muy alto por la Covid-19 — Tribunal Superior Navarra (@tsjn) 20 de julio de 2021

Aunque el TSJN defendió en su día la "eficacia" del toque de queda, finalmente no lo ha dado por bueno. Y todo a pesar de que, tras el varapalo de mayo, en vez de aplicar un toque de queda general, para toda la comunidad foral, se limitará solamente en las zonas que la requieran por su situación epidemiológica. "Siempre se le aportan al TSJN informes de salud pública, de la evolución epidemiológica, de la situación asistencial hospitalaria. Las medidas son proporcionadas y necesarias con la situación actual. Consideramos que son las medidas mínimas imprescindibles para contener esta progresión tan exponencial que está teniendo el virus e intentando que tengan la menor repercusión en el nivel económico, en el nivel social y en el nivel social de los ciudadanos", indicó Induraín.

"La habilitación constitucional y legal es correcta y corresponde a la autoridad sanitaria competente (CCAA), fuera del estado de alarma, la adopción de las medidas concretas, cualesquiera que estas sean y ya sean individuales y/o colectivas, siempre sometidas al control judicial de los TSJs ( ex artículo 10.8 LJCA) para apreciar su idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Las medidas habilitadas son cualesquiera que cumplan esos parámetros de control judicial pues estamos ante una cuestión de competencia y no del grado de intensidad de las medidas restrictivas”, sugirió el TSJN en mayo, al finalizar el estado de alarma, cuando desestimó una orden de Induráin en la que se incluía el toque de queda, lo que había suscitado un optimismo no disimulado en la Administración navarra.