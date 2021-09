UGT exige a Volkswagen “saturar” la producción de coche eléctrico en Navarra para preservar empleos

El coche eléctrico pequeño aún no ha arrancado, pero la segunda fábrica del Grupo Volkswagen en España, la de Seat en Martorell (Barcelona), plantea ya incrementar hasta un 38% su capacidad de trabajo, algo que amortiguará el impacto en el empleo derivado de la reconversión tecnológica. Este un hecho que ha llevado a Lorenzo Ríos, secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro en Navarra (FICA), a demandar "igualdad de trato" para la planta del Grupo en Landaben (Pamplona) y alcanzar el máximo de 350.000 vehículos producidos al año en el largo plazo. El objetivo, ha dicho, tiene que ser "saturar la capacidad de producción".

El responsable del sindicato con mayor representación en Volkswagen Navarra, que no ha dudado de la apuesta del Grupo por esta planta, ha advertido del impacto que tendrá en el empleo el proceso de reconversión al modelo eléctrico. Dicha repercusión la ha cifrado entre un 30% y un 40% de horas menos trabajadas. Por este motivo, Seat busca incrementar la producción con el fin de "amortiguar el impacto que tiene la menor mano de obra que emplea el coche eléctrico". “Nos alegramos de que a los trabajadores de Seat les vaya bien, pero pedimos el mismo trato para Volkswagen en Navarra", ha recalcado, para destacar la reputación de la factoría navarra como "la planta más competitiva de Europa". "Consideramos que tenemos legitimidad para decirle al grupo Volkswagen que se tiene que compensar y que se tiene que premiar a los trabajadores de Volkswagen Navarra", ha insistido.

UGT pide una transición "ordenada"

En medio de la incertidumbre generada por la crisis de semiconductores, el representante de UGT ha advertido además de la "vaguada tecnológica" para transformar las líneas de producción, prevista entre 2023 y 2024. El impacto de la electrificación y automatización "no se puede interpretar en términos de despidos", ha subrayado. Ante ello, el responsable sindical ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad" y ha pedido "no alarmar" a un sector de la automoción que genera 16.000 empleos directos en la Comunidad foral. En esta línea ha pedido abordar el proceso de reconversión de forma "ordenada" y no entenderlo como "una pelea" entre trabajadores o entre comunidades.

En este sentido, el secretario general de FICA en Navarra ha criticado "los mensajes que obedecen más al toma y daca político" sobre el futuro del sector y ha remarcado que plantear los volúmenes para cada planta concierne a las empresas, mientras que los gobiernos deben crear “las condiciones para el desarrollo industrial”. Así, ha valorado la “discreción” del trabajo desempeñado por la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite: “Cuando una persona es discreta actúa con perfil alto porque lo que intenta es crear unas condiciones que son necesarias para abordar este proceso de manera ordenada". En su opinión, el Ejecutivo foral está actuando “de manera correcta, desarrollando todo un plan importante" y le ha pedido continuar en esa línea.