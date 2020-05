Chivite valora "muy positivamente" que Navarra "pueda gestionar propiamente" la fase 3 de la desescalada

Chivite, que ha participado este domingo en una nueva conferencia entre Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos, ha considerado importante conocer las condiciones en las que se desarrollará la denominada 'nueva normalidad' y si se aprobará una normativa en este contexto, ha explicado el Ejecutivo foral en un comunicado.

La presidenta ha comenzado su intervención felicitándose por los "datos positivos" en cuanto a la evolución de la pandemia, que ayer sábado "supuso informar de 7 nuevos contagios mientras que 62 personas están hospitalizadas (50 en planta, 10 en UCI y 2 a domicilio) y no se han producido nuevos fallecidos cuyo número se mantiene en 515". No obstante, ha apelado de nuevo a la "responsabilidad individual" de la ciudadanía "para no echar por tierra el esfuerzo y los resultados que han dado las distintas fases del confinamiento durante el estado de alarma".

A este respecto, ha valorado positivamente que Navarra pueda gestionar a partir de la fase 3 su propia desescalada porque "nuestra Comunidad, como el resto, tiene especificidades propias que hay que tener en cuenta y nadie mejor que Navarra para aprobar las medidas que nos lleven a alcanzar la nueva normalidad". En este sentido, ha indicado a Sánchez que "es importante conocer las condiciones en las que se va a desarrollar para tomar de forma urgente las medidas necesarias para, dentro de la prudencia sanitaria, poder retomar la actividad social y económica lo mejor y más ampliamente posible".

GESTIÓN PROPIA DEL INGRESO MÍNIMO VITAL

Chivite también ha mostrado su satisfacción por que Navarra "asuma la competencia de la gestión propia, enmarcada dentro de nuestro autogobierno, del Ingreso Mínimo Vital", cuestión a la que el presidente Sánchez se ha referido diciendo que "Navarra es una referencia a nivel estatal", y ha recordado el "impacto social positivo que ha tenido la Renta Garantizada, puesta en marcha en 1990, para disminuir la desigualdad tanto en términos de reducción de la pobreza como de los índices de igualdad de nuestra Comunidad foral, donde Navarra se sitúa en los niveles de Alemania, Francia o Suecia".

En el aspecto económico, María Chivite ha considerado como "muy positivo" que las Comunidades Autónomas (CCAA) puedan participar en la toma de decisiones sobre la distribución y gestión de los fondos que la Unión Europea aprobará a finales de junio y por los que destinará a España 140.000 millones de euros, 77.000 de los cuales serán transferencias y 63.000 millones en forma de créditos. "Tenemos que conocer con certeza un calendario de este proceso porque es fundamental recibir cuanto antes los recursos que nos permitan reforzar las medidas de recuperación de la actividad económica que vamos a adoptar dentro del plan Reactivar Navarra - Nafarroa Suspertu 2020-2023", ha destacado.

Asimismo, ha reiterado la necesidad de la ampliación de los ERTEs hasta que las empresas del sector puedan retornar a la producción previa a la crisis del Covid-19 y, por otro lado, ha incidido en "reducir las restricciones" para la entrada y salida de Navarra de los trabajadores y directivos extranjeros, así como de los profesionales navarros en otros países.

Además, la presidenta ha valorado positivamente el anuncio de Sánchez de que entablará conversaciones con Francia para que se permita la movilidad transfronteriza sobre todo para retomar las actividades del comercio, una reivindicación que había planteado en las últimas reuniones.

Finalmente, María Chivite ha pedido también conocer cómo va a materializarse la participación de las CCAA en el fondo de reconstrucción que se va a plantear a nivel estatal.