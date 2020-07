Navarra encara los "no Sanfermines" con tres contagios y un nuevo ingreso

Navarra encara los "no Safermines" con tres nuevos contagios de coronavirus, tras una jornada en la que no se había diagnosticado ningún positivo. Una señal de que el virus sigue ahí y de que Navarra continúa en una situación "frágil", tal y como indicó la consejera de Salud, Santos Induráin, para disuadir a la ciudadanía de festejar los Sanfermines, que cualquier otro año darían comienzo el 6 de julio con el chupinazo, que este año no se lanzará, al igual que cualquier otro acto oficial. "Las fiestas están supendidas, tocará celebrarlas en 2012", recordaba hace unos días el alcalde de Pamplona, Enrique Maya.

Con estos nuevos casos de COVID-19, desde el comienzo de la pandemia se han registrado en Navarra 10.370 positivos. Ninguno de estos tres últimos está vinculado a los focos de Sunbilla y Pamplona, que llevan desde el 28 y 27 de junio, respectivamente, sin contabilizar nuevos contagios.

Además, en las últimas 24 horas una persona ha necesitado ser hospitalizada. El el segundo día consecutivo en el que se registra un ingreso tras varias semanas sin ellos. Como dato positivo, la Comunidad foral acumula 23 días sin contabilizar fallecidos con COVID-19. La cifra del total de fallecidos desde el comienzo de la pandemia se mantiene en 528 personas.