UPN y PP presentarán enmiendas de totalidad a los presupuestos de Chivite pactados con EH Bildu

UPN y PP han anunciado este lunes que presentarán enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2024 presentado por el Gobierno foral, que ha alcanzado ya un acuerdo con EH Bildu para sacar las cuentas adelante.

El portavoz de UPN en el Parlamento foral, Javier Esparza, ha afirmado, tras la Mesa y Junta de Portavoces del Legislativo foral, que “el PSN se ha arrodillado claramente ante EH Bildu y le da todo el poder de decisión en Navarra”.

Esparza ha subrayado que, pese a que Geroa Bai ha trasladado que es “un acuerdo a cuatro -PSN, Geroa Bai, Contigo y EH Bildu-, es un acuerdo a dos entre PSN y EH Bildu, y luego están los palmeros, los figurantes, los que son comparsa, que son Geroa Bai y Podemos”. “De la misma forma que decíamos que en Madrid hablan de presos por presupuestos, aquí es la Federación Navarra de Municipios y Concejos por Presupuestos y la Alcaldía de Pamplona por Presupuestos. Hay una simbiosis en las políticas que marcan los socialistas y EH Bildu”, ha señalado.

El portavoz de UPN ha criticado además que la presidenta María Chivite “se ha querido borrar de esa foto, parece que se avergüenza”. “Sí que ha querido una foto con Joseba Asiron -alcalde de Pamplona-, pero con aquellos que representan a EH Bildu aquí en el Parlamento foral, las fotos justas”, ha indicado.

Por otro lado, Javier Esparza ha censurado que el acuerdo presupuestario entre Gobierno foral y EH Bildu deja a la formación abertzale “un cheque en blanco de 4,4 millones de euros”. “Es mucho dinero que destinarán a sus obsesiones, a sus chiringuitos y a sus gentes. Es lo que van a hacer con el dinero de todos y con el aplauso de los socialistas”, ha afirmado.

Por su parte, el portavoz del PP en Navarra, Javier García, ha anunciado que su grupo presentará una enmienda a la totalidad a lo que ha calificado como “los Presupuestos de Bildu, porque claro está que no son los Presupuestos que necesita Navarra, y me atrevo a decir que no son los Presupuestos que hubiera presentado el PSN si no dependiese tanto de la fuerza nacionalista”. “El Partido Socialista deja de lado sus prioridades que siempre para centrarse en su única prioridad, que es mantener un día más el sillón de la señora Chivite”, ha indicado.

Además, Javier García ha destacado que incrementar la inversión “no es mejorar la gestión, es fundamental saber gestionar y es a lo que se debe dedicar el Gobierno de Navarra”. “Desde que el Gobierno de Navarra ha invertido más en sanidad, hemos tenido peores resultados en sanidad. Somos partidarios de incrementar la inversión en sanidad, en educación, en generación de empleo, pero es fundamental saber gestionar los recursos de los que disponemos”, ha señalado.