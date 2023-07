UPN se presenta a las generales como el defensor de los toros y las “tradiciones” de San Fermín

El número dos de UPN al Congreso de los Diputados en las elecciones generales, Enrique Maya, ha valorado este viernes la importancia de “tradiciones” como la procesión de San Fermín o el mundo taurino, y ha asegurado que “si alguien defiende las tradiciones es UPN”.

En un acto electoral en las inmediaciones de la plaza de toros, Enrique Maya, exalcalde de Pamplona, ha señalado que “es extraño hacer una campaña un 7 de julio, San Fermín, oyendo las campanas de la catedral, a punto de empezar la procesión”, y ha querido dedicar a las tradiciones el mensaje del día, acompañado por el cabeza de lista al Congreso, Alberto Catalán, y el candidato al Senado Mario Fabo.

Enrique Maya ha señalado que “si alguien defiende las tradiciones es UPN” y ha afirmado que “en el primer párrafo de nuestros principios políticos se dice que UPN es un partido enraizado en nuestra tierra, enraizado en nuestras tradiciones, enraizado en nuestra historia y enraizado en nuestros fueros, y además lo hace con una vocación de universalidad y de futuro”. “Estamos hablando, por lo tanto, de tradición y de futuro. Decía algún sabio que si no defendemos un pueblo que tenga tradiciones, no tiene futuro”, ha añadido.

En primer lugar, el número dos al Congreso ha hablado de la procesión, para señalar que “no hay derecho a lo que ocurre en Pamplona cuando ya está terminando la procesión en la calle Curia”. “No hay derecho a que los que hemos disfrutado de la procesión como Cuerpo de Ciudad durante muchísimos años estemos temerosos al final de la procesión a ver qué va a pasar en la calle Curia”, ha indicado.

Por ello, ha condenado “lo que ha ocurrido estos años en la calle Curia” y ha respaldado “todas las medidas que se adopten para defender la integridad de la Corporación Municipal y del Cabildo en esa calle Curia”. En concreto, ha respaldado que se eleven a 30.000 euros las sanciones a quienes causen altercados.

En segundo lugar, Enrique Maya ha explicado que hay “un movimiento en contra del mundo taurino y empieza a haber voces hablando de que quizá no debiera haber toros en los Sanfermines y en general”. “Nosotros hacemos una defensa total y absoluta del mundo taurino. No solamente lo defendemos, sino que exigimos el derecho de los ciudadanos que quieren disfrutar de ese mundo taurino a poder hacerlo. Nadie puede imponer a nadie la obligatoriedad de dejar de disfrutar de algo que forma parte de nuestra esencia. Recuerdo que ya en época medieval había festejos taurinos y había encierros que era básicamente trasladar los toros del campo a la ciudad para ser lidiados”, ha señalado

Enrique Maya ha asegurado que “cuando vayamos a Madrid a defender nuestra tierra, defender nuestras tradiciones, cuando toque, también defenderemos que el mundo taurino siga adelante porque es muy importante como tradición y también desde el punto de vista económico para un país que se llama España”.

Preguntado sobre cómo está viviendo los Sanfermines tras dejar la Alcaldía de Pamplona y en su condición de candidato, Enrique Maya ha señalado que las fiestas de este año “son muy singulares por todo”. “Ayer cuando viví el chupinazo desde el Ayuntamiento estaba feliz de ver a Cristina Ibarrola (alcaldesa de UPN) en el balcón, que además se le veía a ella, muy feliz, estaba muy contenta. Y yo disfruté, pero no voy a negar que tuve en el estómago un pequeño retorcijón, porque decía, 'jo, yo he estado ahí muchas veces', pero la vida es así. ¿Qué más puedo pedir que haber dejado la alcaldía, ya no ser alcalde, pero que sea alcaldesa Cristina Ibarrola, nuestra candidata de UPN que está siendo y va a ser una magnífica alcaldesa?”, ha planteado.

Por otro lado, Maya ha señalado que “a nadie nos hubiera gustado estar ahora en campaña, pero es lo que hay y sí que nosotros nos ratificamos en el mensaje que ya dijimos, que nadie cambie la fiesta, estamos de San Fermín y no vamos a ser nosotros los protagonistas de los Sanfermines, ni muchísimo menos, haremos una campaña muy discreta y por toda Navarra”.