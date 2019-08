C. Tangana cantará gratis en Bilbao: “Las mujeres que me escuchan no son menos feministas que nadie"

C. Tangana cantará gratis en la Sala Santana de Bilbao. Después de que el Ayuntamiento de Bilbao cancelara su concierto que tendría lugar el próximo 24 de agosto por sus "letras machistas", el artista madrileño ha anunciado a través de su cuenta de Instagram que sí que cantará en esa fecha en Bilbao, pero lo hará en una sala privada y de manera gratuita.

El cantante ha vuelto este jueves a las redes después de varias semanas de inactividad para dar las gracias a quienes lo defendieron y proclamar que "censurar y prohibir no es la forma de educar".

El anuncio de que C. Tangana iba a cantar en la Aste Nagusia hizo que varios usuarios abrieran una campaña de recogida en la página Change.org de firmas para pedir la anulación de su concierto, que ha acumulado casi 15.000 firmas en tan solo 24 horas.

En esta campaña, de nombre "¿En serio quieres que el Ayuntamiento de Bilbo pague con tus impuestos a este tío?", se reproducen extractos de letras de algunos de sus temas: "Pa mí esta mierda es fácil, tu puta me llama papi", "Hago que tu puta se empache, hago que se calle y se agache", "Rezo por la puta que le educó así" o "Solo me quieres si te hago mal, ya no siente nada, follando con otra que es igual", como argumento para que el concierto se suspenda.

La decisión, desató la polémica incluso dentro del propio movimiento feminista, que puso sobre la mesa el debate. En defensa del cantante surgieron entonces algunas voces, incluida la del secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. "El trabajo de los artistas, como la política, debe ser objeto de crítica, de sátira, de burla o de beef, nunca de censura", defendió el diputado.

Por su parte, el ministro de Cultura en funciones, José Guirao, expresó sus "dudas" sobre la cancelación y destacó que "la base de la creación artística está en la libertad de ideas y pensamiento, por lo que deberíamos dejar aparte que los creadores hagan su trabajo y que sea el publico el que lo refrende".